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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11795117961179711798

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 89
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:12

  Visky написав:Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився припинити всю іноземну допомогу, включно з Укрвїною [url]
http://www.reuters.com/world/us/trump-p ... 025-01-24/[/url]

Це пиZZдець!!!😱😱😱
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

за тиждень курс долару так непогано впав, навіть під 42. наслідок того, що інтервенції повернулися до старого рівні - 150 млн дол на день. загальні інтервенції за тиждень - 756 млн дол

а це сталося внаслідок того, що скоротився дефіцит валюти операцій клієнтів банків. але не за рахунок збільшення пропозиції валюти, а за рахунок зменшення попиту.

надходження валюти відновлюється повільно - хоч на останньому тижні рівень склав 170-180 млн дол на день, це поки суттєво менше минулорічних рівнів 230 млн дол.

але зменшується й попит. можливо, через те, що загальна кількість безготівкової гривні зменшилася й складає зараз десь 710 ярдів грн проти 780 ярдів на початок місяця
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 січ, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:за тиждень курс долару так непогано впав,

маю припущення це через те, що гроші з грудневих бюджетів закінчилися, а в січні дуже мало нових.

  Shaman написав:безготівкової гривні зменшилася й складає зараз десь 710 ярдів грн проти 780 ярдів на початок місяця

https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidit ... 23.01.2025
Ще на депозитних сертифікатах кошти скоротились із 510 до 371 млрд. грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:59

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:за тиждень курс долару так непогано впав,

маю припущення це через те, що гроші з грудневих бюджетів закінчилися, а в січні дуже мало нових.

  Shaman написав:безготівкової гривні зменшилася й складає зараз десь 710 ярдів грн проти 780 ярдів на початок місяця

https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidit ... 23.01.2025
Ще на депозитних сертифікатах кошти скоротились із 510 до 371 млрд. грн.

моя цифра включно з депосертифікатами.

то ви ще не побачили, що вчора депосертифікати взагалі впали до 170 ярдів грн :D чомусь банки залишили гроші на рахунках 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:14

  Shaman написав:процес почався
Українцям донараховують податки за картку, через яку проходять великі суми: Гетманцев пояснив, скільки потрібно заплатити
Українці, які надають свої банківські рахунки для відмивання коштів, мають доплатити податки. За транзит (використання рахунків для відмивання) доведеться дорого заплатити.

"Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають, що за законом все одержане ними оподатковується на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %", – заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує UAINFO.org з посиланням на його Telegram-канал.

Вже завершено 425 перевірок таких платників, за результатами яких донараховано майже 224 млн гривень. Так, громадянин "Ш" у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 17,4 млн гривень. За результатами документальної перевірки цього платника визначено суму грошового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень.


И куда смотрел финмон (гос и банковский), который допускал переводы на банковский счет громадянина Ш на общую сумму 17+ миллионов грн за 2023 год ? :roll:
a77
 
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