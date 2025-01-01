Українці, які надають свої банківські рахунки для відмивання коштів, мають доплатити податки. За транзит (використання рахунків для відмивання) доведеться дорого заплатити.
"Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають, що за законом все одержане ними оподатковується на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %", – заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує UAINFO.org з посиланням на його Telegram-канал.
Вже завершено 425 перевірок таких платників, за результатами яких донараховано майже 224 млн гривень. Так, громадянин "Ш" у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 17,4 млн гривень. За результатами документальної перевірки цього платника визначено суму грошового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень.
И куда смотрел финмон (гос и банковский), который допускал переводы на банковский счет громадянина Ш на общую сумму 17+ миллионов грн за 2023 год ?
Українці, які надають свої банківські рахунки для відмивання коштів, мають доплатити податки. За транзит (використання рахунків для відмивання) доведеться дорого заплатити.
"Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають, що за законом все одержане ними оподатковується на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %", – заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує UAINFO.org з посиланням на його Telegram-канал.
Вже завершено 425 перевірок таких платників, за результатами яких донараховано майже 224 млн гривень. Так, громадянин "Ш" у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 17,4 млн гривень. За результатами документальної перевірки цього платника визначено суму грошового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень.
И куда смотрел финмон (гос и банковский), который допускал переводы на банковский счет громадянина Ш на общую сумму 17+ миллионов грн за 2023 год ?