Hennady написав:Центри обналу під податковою. А тут "нова" схема, бізнес по якій може розпочати студент старших курсів, без будь-якого узгодження з "дядями", практично анонімно. Тому, просто будуть намагатися прибирати таких "бізнесменів", щоб не плуталися під ногами із своєю ~сотнею карт на місяць.
Недаремно ж хочуть створити реєстр дропів - кого треба внесуть, кого треба - не внесуть.
этой схеме уже 30 лет, только в лайт-версии, вы на выборах голосуете правильно, а мы вам три копейки Только последствия хуже и для всех.