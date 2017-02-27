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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11796117971179811799

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 90
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
17%
15
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:14

  Hennady написав:Центри обналу під податковою. А тут "нова" схема, бізнес по якій може розпочати студент старших курсів, без будь-якого узгодження з "дядями", практично анонімно. Тому, просто будуть намагатися прибирати таких "бізнесменів", щоб не плуталися під ногами із своєю ~сотнею карт на місяць.
Недаремно ж хочуть створити реєстр дропів - кого треба внесуть, кого треба - не внесуть.


этой схеме уже 30 лет, только в лайт-версии, вы на выборах голосуете правильно, а мы вам три копейки :mrgreen: Только последствия хуже и для всех.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:47

  flyman написав:
  Успіх написав:Ну що ж, панове, які думки - проб'ємо 42 вниз на готівковому цього місяця?
Чи наступного?

Чи все ж таки "зворотньої дороги немає"?©

"карусельний курс" так
гарний традиційний камент :) ="да нєт навєрноє "
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що сталося з доларом? Падає відносно всіх валют світу.
Дюрі-бачі
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