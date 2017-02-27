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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2025 11:14
Hennady написав:
Центри обналу під податковою. А тут "нова" схема, бізнес по якій може розпочати студент старших курсів, без будь-якого узгодження з "дядями", практично анонімно. Тому, просто будуть намагатися прибирати таких "бізнесменів", щоб не плуталися під ногами із своєю ~сотнею карт на місяць.
Недаремно ж хочуть створити реєстр дропів - кого треба внесуть, кого треба - не внесуть.
этой схеме уже 30 лет, только в лайт-версии, вы на выборах голосуете правильно, а мы вам три копейки
Только последствия хуже и для всех.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 12:47
flyman написав: Успіх написав:
Ну що ж, панове, які думки - проб'ємо 42 вниз на готівковому цього місяця?
Чи наступного?
Чи все ж таки "зворотньої дороги немає"?©
"карусельний курс" так
гарний традиційний камент
="да нєт навєрноє "
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Додано: Нед 26 січ, 2025 12:50
Що сталося з доларом? Падає відносно всіх валют світу.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:00
Дюрі-бачі написав:
Що сталося з доларом? Падає відносно всіх валют світу.
Якось неочікувано
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:12
Дюрі-бачі написав:
Що сталося з доларом? Падає відносно всіх валют світу.
Може це, щоб злитися "антидоларами" подорожче останній раз у цьому році,- інсайдери перед засіданням ЄЦБ загоняють угору ?..
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Додано: Нед 26 січ, 2025 16:31
Дюрі-бачі написав:
Що сталося з доларом? Падає відносно всіх валют світу.
До людей стало доходить что Трамп фриковое брехло нестабильное
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Додано: Нед 26 січ, 2025 17:32
andreyvinograd74 написав:
Вітаю! Підскажіть будь ласка, це тільки у Херсоні бакс по 43(сорок три!)грн 20коп, а євро по 45 з гаком, чи так скрізь лише малюють на сайтах таку красоту?
Вчора обійшов на районі 3 обміника: доллар 42.05-42.50 купля 43.20-43.30 продаж.
Банки правда зачинені,але до цього в них або немає,або старі
Ну якщо банки зачинені, то нема конкуренції
У вас працюють зі спредом у гривню, на Дніпропетровщині 5-10 копійок...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:08
Думаю, інформація про зникнення/крадіжку 48 млрд
грн в Нафтогазі https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=5815944#p5815944
не пройде повз увагу групи з розслідування допомоги США Україні. Байдуже, що це не безпосередньо кошти США, а народу України, головне - що тирять в таких розмірах, і питання: чи має це компенсовувати США, окрім загрози прямого розкрадання їхньої допомоги?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 11:55
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:
Що сталося з доларом? Падає відносно всіх валют світу.
Якось неочікувано
Чому? Bloomberg-зі перед інавргуацією, експерти - так і прогнозували, що ніц - не буде такого як очікують персічні.
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