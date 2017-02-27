Продовжу тему кредитування як одного з важливих маркерів, коли ми говоримо про підтримку економіки банківською системою.Передусім варто зазначити, що ми оперуємо показниками чистого портфеля без врахування сформованих банками резервів. Це дає змогу оминути викривлення динаміки (зумовленого історично високим рівнем NPL і старих кредитів на балансах окремих банків) і правильно інтерпретувати дані.Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення – на 62 млрд грн, або на 39%.Це результат як відновлення попиту бізнесу та населення на кредити, так і збільшення ризик-апетиту банків.Ми бачимо сталий і цілком здоровий тренд, адже:це зростання переважно сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%», визначальної для бізнесу в перший рік повномасштабної війни, скоротилася до 34%;корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп;фінустанови активно нарощують кредитування підприємств різного розміру, зокрема, найбільших галузей – сільського господарства, торгівлі та промисловості, у такий спосіб докладаючись до їх зростання;про закредитованість не йдеться!Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%;посилення конкуренції стимулювало банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизити ставку за бізнес-кредитами в середньому до доковідних 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів (як наслідок, два банки-лідери в цьому сегменті навіть дещо поступилися часткою ринку на користь інших приватних гравців);якість портфеля поліпшується – частка NPL скоротилася до 31% на 1 грудня 2024 року, або на 6 в. п. з початку минулого року, а показники міграції гривневих кредитів населення та бізнесу до категорії непрацюючих співставні з показниками довоєнного рівня.