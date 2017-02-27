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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11797117981179911800

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 90
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
17%
15
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:09

Андрій Пишний

Продовжу тему кредитування як одного з важливих маркерів, коли ми говоримо про підтримку економіки банківською системою.

Передусім варто зазначити, що ми оперуємо показниками чистого портфеля без врахування сформованих банками резервів. Це дає змогу оминути викривлення динаміки (зумовленого історично високим рівнем NPL і старих кредитів на балансах окремих банків) і правильно інтерпретувати дані.

Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення – на 62 млрд грн, або на 39%.

Це результат як відновлення попиту бізнесу та населення на кредити, так і збільшення ризик-апетиту банків.

Ми бачимо сталий і цілком здоровий тренд, адже:
це зростання переважно сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%», визначальної для бізнесу в перший рік повномасштабної війни, скоротилася до 34%;
корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп;
фінустанови активно нарощують кредитування підприємств різного розміру, зокрема, найбільших галузей – сільського господарства, торгівлі та промисловості, у такий спосіб докладаючись до їх зростання;
про закредитованість не йдеться!
Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%;
посилення конкуренції стимулювало банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизити ставку за бізнес-кредитами в середньому до доковідних 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів (як наслідок, два банки-лідери в цьому сегменті навіть дещо поступилися часткою ринку на користь інших приватних гравців);
якість портфеля поліпшується – частка NPL скоротилася до 31% на 1 грудня 2024 року, або на 6 в. п. з початку минулого року, а показники міграції гривневих кредитів населення та бізнесу до категорії непрацюючих співставні з показниками довоєнного рівня.
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:26

  Visky написав:
  Visky написав:Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився припинити всю іноземну допомогу, включно з Україною http://www.reuters.com/world/us/trump-pause-applies-all-foreign-aid-israel-egypt-get-waiver-says-state-dept-memo-2025-01-24/

Думаю, інформація про зникнення/крадіжку 48 млрд грн в Нафтогазі https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=5815944#p5815944 не пройде повз увагу групи з розслідування допомоги США Україні. Байдуже, що це не безпосередньо кошти США, а народу України, головне - що тирять в таких розмірах, і питання: чи має це компенсовувати США, окрім загрози прямого розкрадання їхньої допомоги?

як люблять розганяти хайп, особливо коли не розуміють про що саме мова. те, що " "Нафтогаз" не відображав їх у своїх доходах" не означає, що вони зникли.

Журналіст хоч й зробив заголовок "У Нафтогазі "зникли" 48 млрд грн, сплачені за транзит", але вистачило розуму хоча б взяти в лапки. а на фінансовому форумі вже пишуть крадіжка... гроші, перераховані по безготівці - не можуть зникнути. вчить хоч основи обліку...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:04

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:25

Гоняетесь за новыми долларами?
Скоро они станут старыми: https://ua.korrespondent.net/business/f ... oho-zrazka
Сибарит
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