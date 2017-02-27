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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11797117981179911800

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 90
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
17%
15
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:09

Андрій Пишний

Продовжу тему кредитування як одного з важливих маркерів, коли ми говоримо про підтримку економіки банківською системою.

Передусім варто зазначити, що ми оперуємо показниками чистого портфеля без врахування сформованих банками резервів. Це дає змогу оминути викривлення динаміки (зумовленого історично високим рівнем NPL і старих кредитів на балансах окремих банків) і правильно інтерпретувати дані.

Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення – на 62 млрд грн, або на 39%.

Це результат як відновлення попиту бізнесу та населення на кредити, так і збільшення ризик-апетиту банків.

Ми бачимо сталий і цілком здоровий тренд, адже:
це зростання переважно сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%», визначальної для бізнесу в перший рік повномасштабної війни, скоротилася до 34%;
корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп;
фінустанови активно нарощують кредитування підприємств різного розміру, зокрема, найбільших галузей – сільського господарства, торгівлі та промисловості, у такий спосіб докладаючись до їх зростання;
про закредитованість не йдеться!
Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%;
посилення конкуренції стимулювало банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизити ставку за бізнес-кредитами в середньому до доковідних 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів (як наслідок, два банки-лідери в цьому сегменті навіть дещо поступилися часткою ринку на користь інших приватних гравців);
якість портфеля поліпшується – частка NPL скоротилася до 31% на 1 грудня 2024 року, або на 6 в. п. з початку минулого року, а показники міграції гривневих кредитів населення та бізнесу до категорії непрацюючих співставні з показниками довоєнного рівня.
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:26

  Visky написав:
  Visky написав:Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився припинити всю іноземну допомогу, включно з Україною http://www.reuters.com/world/us/trump-pause-applies-all-foreign-aid-israel-egypt-get-waiver-says-state-dept-memo-2025-01-24/

Думаю, інформація про зникнення/крадіжку 48 млрд грн в Нафтогазі https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=5815944#p5815944 не пройде повз увагу групи з розслідування допомоги США Україні. Байдуже, що це не безпосередньо кошти США, а народу України, головне - що тирять в таких розмірах, і питання: чи має це компенсовувати США, окрім загрози прямого розкрадання їхньої допомоги?

як люблять розганяти хайп, особливо коли не розуміють про що саме мова. те, що " "Нафтогаз" не відображав їх у своїх доходах" не означає, що вони зникли.

Журналіст хоч й зробив заголовок "У Нафтогазі "зникли" 48 млрд грн, сплачені за транзит", але вистачило розуму хоча б взяти в лапки. а на фінансовому форумі вже пишуть крадіжка... гроші, перераховані по безготівці - не можуть зникнути. вчить хоч основи обліку...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:04

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:25

Гоняетесь за новыми долларами?
Скоро они станут старыми: https://ua.korrespondent.net/business/f ... oho-zrazka
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:54

  Сибарит написав:Гоняетесь за новыми долларами?
Скоро они станут старыми: https://ua.korrespondent.net/business/f ... oho-zrazka

100 доларів – 2034 рік.

Ще є 10 років :D
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:58

  Ірина_ написав:Андрій Пишний

Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення – на 62 млрд грн, або на 39%.

Ірина, а як же ж бути і попередніми дописами від опонента голови НБУ - пана Данилишина які ви поширювали?
В тих дописах - "Все пропало шеф" (с), а в цих - "Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі" (с)
Чи ви для балансу чергуєте меседжі?
Правда, напевно, десь по-середині.
У цифри від пана Пишного вірю. У нас війна. Маржа на товари для війни апріорі не може бути низькою. Відповідно весь бізнес який орієнтується на ВПК цілком може собі дозволити наші кредити у гривні. Більше того, йому ці кредити потрібні.
Ну а населення - це споживання. Звідси і ріст кредитування.

Голова НБУ підкріплює дії установи якою він керує ще й постійними вербальними посилами. Поки що у нього все вдається. І буде вдаватись поки є валютні резерви.
Але як тільки почуємо, що у нас проблеми із донорськими коштами/кредитами на 2026 - всі це відразу відчують на МБ.
До речі, по фінансуванню на 2026 - поки що тишина. Чи я помиляюсь?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:58

  Сибарит написав:Гоняетесь за новыми долларами?
Скоро они станут старыми: https://ua.korrespondent.net/business/f ... oho-zrazka


А там заменяются мелкие номиналы. А их обменники все-равно по рознице принимают. Так что пока бояться появления n-ного курса рано.
Некоторые нормальные обменники могут пару 20,50 долл, идущих например в комплекте с 1000 долл синих поменять по синему курсу и не морочить голову. Но некоторые (уже большинство, походу) невменяшки будут отдельно на калькуляторе высчитывать 1000 долл и отдельно 20(50) долл и , не дай Бог, краешек синей сотки чуть загнется (да , есть такой). :twisted:

Как же, если честно, достал этот дэбилизм с цветами бумаги. :twisted: Заходишь на минфин и видишь уже привычную картину, что-то типа 42,25/42,17 (прием синих/продажа белых). Рядом - 42,17/42,19 (прием белых/продажа белых). Еще рядом 42,24/42,30. А потом график их такой, что кривая покупки выше кривой продажи. Смотришь на это все и думаешь, куда я попал, миллион курсов, у кассиров банков "виноваты обменники, которые решили заработать", у обменников "пересични, которые крутят носом и не купят потом помявшеюся сотку 2017 года". Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да. Внезапно вот, как гром среди ясного неба года 1,5 - 2 назад, ага. Где вообще регулятор наш, который возложил на себя функцию регулирования рынка. Почему 100 долл синих не равны 100 долл белых и не равны 100 долл 96го, почему при сдаче пачки долл купюр номиналом меньше ста отдельный (дискриминационный) курс пониже. Хотя еще в середине 2022 года, я спокойно сдавал такие, и даже подуставшие 1996 года по единому нормальному курсу и никто ничего не говорил в пункте. Я понимаю сейчас был бы "жирный" 2007 год, когда, как поговаривают, бабки рекой текли в Украине, хрущи продавались по цене небоскребов и вообще был пик экономики - ну то ладно, перебирают валюту носом, но сейчас как бы война (видимо не у всех "там"..). Второй год пытаюсь понять эти материи.. Пенять на логистические нюансы не получится, так как , повторюсь, в 2022 году , начале 2023-го такого и в помине не было, а уже после пика этой болезни (конец 23г) приблизительно год назад (а крайние полгода, тем более) можно было увидеть и получить абсолютно новые купюры там где их ранее не было.

А минфин тогда хоть мог бы уже в таком случае для удобства придумать какие-то отдельные поля для белых и синих что-ли, раз уж это теперь усталена традиція. Телеграмы их конечно хорошо, но далеко не всегда удобно их всех обсматривать.
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:49

  a77 написав:
  Сибарит написав:Гоняетесь за новыми долларами?
Скоро они станут старыми: https://ua.korrespondent.net/business/f ... oho-zrazka


А там заменяются мелкие номиналы. А их обменники все-равно по рознице принимают. Так что пока бояться появления n-ного курса рано.
Некоторые нормальные обменники могут пару 20,50 долл, идущих например в комплекте с 1000 долл синих поменять по синему курсу и не морочить голову. Но некоторые (уже большинство, походу) невменяшки будут отдельно на калькуляторе высчитывать 1000 долл и отдельно 20(50) долл и , не дай Бог, краешек синей сотки чуть загнется (да , есть такой). :twisted:

Как же, если честно, достал этот дэбилизм с цветами бумаги. :twisted: Заходишь на минфин и видишь уже привычную картину, что-то типа 42,25/42,17 (прием синих/продажа белых). Рядом - 42,17/42,19 (прием белых/продажа белых). Еще рядом 42,24/42,30. А потом график их такой, что кривая покупки выше кривой продажи. Смотришь на это все и думаешь, куда я попал, миллион курсов, у кассиров банков "виноваты обменники, которые решили заработать", у обменников "пересични, которые крутят носом и не купят потом помявшеюся сотку 2017 года". Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да. Внезапно вот, как гром среди ясного неба года 1,5 - 2 назад, ага. Где вообще регулятор наш, который возложил на себя функцию регулирования рынка. Почему 100 долл синих не равны 100 долл белых и не равны 100 долл 96го, почему при сдаче пачки долл купюр номиналом меньше ста отдельный (дискриминационный) курс пониже. Хотя еще в середине 2022 года, я спокойно сдавал такие, и даже подуставшие 1996 года по единому нормальному курсу и никто ничего не говорил в пункте. Я понимаю сейчас был бы "жирный" 2007 год, когда, как поговаривают, бабки рекой текли в Украине, хрущи продавались по цене небоскребов и вообще был пик экономики - ну то ладно, перебирают валюту носом, но сейчас как бы война (видимо не у всех "там"..). Второй год пытаюсь понять эти материи.. Пенять на логистические нюансы не получится, так как , повторюсь, в 2022 году , начале 2023-го такого и в помине не было, а уже после пика этой болезни (конец 23г) приблизительно год назад (а крайние полгода, тем более) можно было увидеть и получить абсолютно новые купюры там где их ранее не было.

А минфин тогда хоть мог бы уже в таком случае для удобства придумать какие-то отдельные поля для белых и синих что-ли, раз уж это теперь усталена традиція. Телеграмы их конечно хорошо, но далеко не всегда удобно их всех обсматривать.


ця тема зелені/ сині прийшла з північних болот, просто пересічних стригут на якийсь відсоток від суми... те саме стосовно купюри яку купуєш але не маєш можливости перевірити в ультрафіолеті, а при здачі назад тобі кажуть що є плями і заберемо - 10%. логіки тут немає, просто дозволили грабувати тих хто десятиріччами збирав по 100 баксів... :evil:
Slon_Nosov
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