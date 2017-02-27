Додано: Пон 27 січ, 2025 18:58

Сибарит написав: Гоняетесь за новыми долларами?

Скоро они станут старыми: https://ua.korrespondent.net/business/f ... oho-zrazka Гоняетесь за новыми долларами?Скоро они станут старыми:

А там заменяются мелкие номиналы. А их обменники все-равно по рознице принимают. Так что пока бояться появления n-ного курса рано.Некоторые нормальные обменники могут пару 20,50 долл, идущих например в комплекте с 1000 долл синих поменять по синему курсу и не морочить голову. Но некоторые (уже большинство, походу) невменяшки будут отдельно на калькуляторе высчитывать 1000 долл и отдельно 20(50) долл и , не дай Бог, краешек синей сотки чуть загнется (да , есть такой).Как же, если честно, достал этот дэбилизм с цветами бумаги.Заходишь на минфин и видишь уже привычную картину, что-то типа/42,17 (прием синих/продажа белых). Рядом - 42,17/42,19 (прием белых/продажа белых). Еще рядом 42,24/42,30. А потом график их такой, что кривая покупки выше кривой продажи. Смотришь на это все и думаешь, куда я попал, миллион курсов, у кассиров банков "виноваты обменники, которые решили заработать", у обменников "пересични, которые крутят носом и не купят потом помявшеюся сотку 2017 года". Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да. Внезапно вот, как гром среди ясного неба года 1,5 - 2 назад, ага. Где вообще регулятор наш, который возложил на себя функцию регулирования рынка. Почему 100 долл синих не равны 100 долл белых и не равны 100 долл 96го, почему при сдаче пачки долл купюр номиналом меньше ста отдельный (дискриминационный) курс пониже. Хотя еще в середине 2022 года, я спокойно сдавал такие, и даже подуставшие 1996 года по единому нормальному курсу и никто ничего не говорил в пункте. Я понимаю сейчас был бы "жирный" 2007 год, когда, как поговаривают, бабки рекой текли в Украине, хрущи продавались по цене небоскребов и вообще был пик экономики - ну то ладно, перебирают валюту носом, но сейчас как бы война (видимо не у всех "там"..). Второй год пытаюсь понять эти материи.. Пенять на логистические нюансы не получится, так как , повторюсь, в 2022 году , начале 2023-го такого и в помине не было, а уже после пика этой болезни (конец 23г) приблизительно год назад (а крайние полгода, тем более) можно было увидеть и получить абсолютно новые купюры там где их ранее не было.А минфин тогда хоть мог бы уже в таком случае для удобства придумать какие-то отдельные поля для белых и синих что-ли, раз уж это теперь усталена традиція. Телеграмы их конечно хорошо, но далеко не всегда удобно их всех обсматривать.