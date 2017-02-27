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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11798117991180011801

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 90
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
17%
15
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:До речі, по фінансуванню на 2026 - поки що тишина. Чи я помиляюсь?

Рано ще, говорити десь у вересні почнуть, а голосувати - в листопаді...
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 11798117991180011801
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