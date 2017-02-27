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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47
Realist написав:
До речі, по фінансуванню на 2026 - поки що тишина. Чи я помиляюсь?
Рано ще, говорити десь у вересні почнуть, а голосувати - в листопаді...
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