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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11798117991180011801

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 90
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
17%
15
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:До речі, по фінансуванню на 2026 - поки що тишина. Чи я помиляюсь?

Рано ще, говорити десь у вересні почнуть, а голосувати - в листопаді...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 02:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  a77 написав:Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да. Внезапно вот, как гром среди ясного неба года 1,5 - 2 назад, ага.

Попит народжує пропозицію.
Якщо вам запропонують гривню "новими 500-ками за долю малую" замість старих 500-к, як ви вчините?.. Правильно, візьмете старі без комісії та посмієтеся.
То чому ж покупці купляють сині дорожче білих?.. Якщо можна взяти білі дешевше.
Спочатку був попит на сині замість білих, потім зробили продаж синіх дорожче, потім і покупку підняли. Я так бачу.

Дрібні номінали ідуть як білі, незалежно від року випуску. Синіми вважаються тільки сотки.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 02:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Slon_Nosov написав:ця тема зелені/ сині прийшла з північних болот, просто пересічних стригут на якийсь відсоток від суми... те саме стосовно купюри яку купуєш але не маєш можливости перевірити в ультрафіолеті, а при здачі назад тобі кажуть що є плями і заберемо - 10%. логіки тут немає, просто дозволили грабувати тих хто десятиріччами збирав по 100 баксів...

Хто "стриже", хто "дозволив"?.. Світовий уряд жидомасонів ? :)
В реалі нема ніякої проблеми покласти на рахунок в банк білі, а потім зняти сині за потреби, без жодної різниці в цінах.
Щодо ультрафіолету - чого б це "немає можливості"?.. Носіть із собою УФ ліхтарик та перевіряйте. Та й на місці ніщо не заважає зазирнути в той детектор, що стоїть в пункті отримання.
sergey_sryvkin
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