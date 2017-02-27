Рано ще, говорити десь у вересні почнуть, а голосувати - в листопаді...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 28 січ, 2025 02:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Попит народжує пропозицію.
Якщо вам запропонують гривню "новими 500-ками за долю малую" замість старих 500-к, як ви вчините?.. Правильно, візьмете старі без комісії та посмієтеся.
То чому ж покупці купляють сині дорожче білих?.. Якщо можна взяти білі дешевше.
Спочатку був попит на сині замість білих, потім зробили продаж синіх дорожче, потім і покупку підняли. Я так бачу.
Дрібні номінали ідуть як білі, незалежно від року випуску. Синіми вважаються тільки сотки.
Додано: Вів 28 січ, 2025 02:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хто "стриже", хто "дозволив"?.. Світовий уряд жидомасонів ?
В реалі нема ніякої проблеми покласти на рахунок в банк білі, а потім зняти сині за потреби, без жодної різниці в цінах.
Щодо ультрафіолету - чого б це "немає можливості"?.. Носіть із собою УФ ліхтарик та перевіряйте. Та й на місці ніщо не заважає зазирнути в той детектор, що стоїть в пункті отримання.
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