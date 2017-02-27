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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47
Realist написав:
До речі, по фінансуванню на 2026 - поки що тишина. Чи я помиляюсь?
Рано ще, говорити десь у вересні почнуть, а голосувати - в листопаді...
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:45
a77 написав:
Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да. Внезапно вот, как гром среди ясного неба года 1,5 - 2 назад, ага.
Попит народжує пропозицію.
Якщо вам запропонують гривню "новими 500-ками за долю малую" замість старих 500-к, як ви вчините?.. Правильно, візьмете старі без комісії та посмієтеся.
То чому ж покупці купляють сині дорожче білих?.. Якщо можна взяти білі дешевше.
Спочатку був попит на сині замість білих, потім зробили продаж синіх дорожче, потім і покупку підняли. Я так бачу.
Дрібні номінали ідуть як білі, незалежно від року випуску. Синіми вважаються тільки сотки.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:51
Slon_Nosov написав:
ця тема зелені/ сині прийшла з північних болот, просто пересічних стригут на якийсь відсоток від суми... те саме стосовно купюри яку купуєш але не маєш можливости перевірити в ультрафіолеті, а при здачі назад тобі кажуть що є плями і заберемо - 10%. логіки тут немає, просто дозволили грабувати тих хто десятиріччами збирав по 100 баксів...
Хто "стриже", хто "дозволив"?.. Світовий уряд жидомасонів ?
В реалі нема ніякої проблеми покласти на рахунок в банк білі, а потім зняти сині за потреби, без жодної різниці в цінах.
Щодо ультрафіолету - чого б це "немає можливості"?.. Носіть із собою УФ ліхтарик та перевіряйте. Та й на місці ніщо не заважає зазирнути в той детектор, що стоїть в пункті отримання.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 05:34
Shaman написав: Visky написав:
Думаю, інформація про зникнення/крадіжку 48 млрд
грн в Нафтогазі https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=5815944#p5815944
не пройде повз увагу групи з розслідування допомоги США Україні. Байдуже, що це не безпосередньо кошти США, а народу України, головне - що тирять в таких розмірах, і питання: чи має це компенсовувати США, окрім загрози прямого розкрадання їхньої допомоги?
як
Ну і що ти лізиш до моїх дописів? Брись!
Скандал з керіництвом АОЗ і Міноборони теж льє негатив якраз для групи з розслідування, вже відреагували посли G7
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:58
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Думаю, інформація про зникнення/крадіжку 48 млрд
грн в Нафтогазі https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=5815944#p5815944
не пройде повз увагу групи з розслідування допомоги США Україні. Байдуже, що це не безпосередньо кошти США, а народу України, головне - що тирять в таких розмірах, і питання: чи має це компенсовувати США, окрім загрози прямого розкрадання їхньої допомоги?
як
Ну і що ти лізиш до моїх дописів
? Брись!
Скандал з керіництвом АОЗ і Міноборони теж льє негатив якраз для групи з розслідування, вже відреагували посли G7
маячню не пиши. ти ж за суттю нічого сказати не можеш по цьому питання.
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