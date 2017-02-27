Додано: Вів 28 січ, 2025 13:04

Victor8

орки пишуть про долари, спочатку в тексті про 1996 потім до 2013 року



Страна Совсем старые банкноты (1990—1996 года, маленький портрет) Старые банкноты (1996 — 2013, после редизайна, но без синей полоски)

Азербайджан (источник 1, источник 2) Можно, но не везде. Есть обменники и банки, которые могут не принять такие банкноты. Можно, но не везде. Чем новее, тем охотнее берут.

Аргентина (источник) Можно, но не везде. С комиссией в 5-10%. Можно. По невыгодному курсу, некоторым туристам удавалось найти обменники с хорошими условиями.

Вьетнам (источник) Можно, но не везде. Курс на обмен ниже. Можно. Курс за «старые» и «новые» отличается не сильно.

Грузия (источник) Нельзя. Почти нигде не меняют. Можно. Пишут, что даже на доллары от 2006 года может быть курс, как и на новые.

Индонезия (источник 1, источник 2) Можно в частных обменниках. В банках не меняют. Можно. Меняют по заниженному курсу. С купюрами 2001, 2003 и 2006 могут возникнуть трудности.

Казахстан (источник 1, источник 2, источник 3) Можно, но не везде. На сайте национального банка пишут, что банкноты любых годов равноценны. На деле могут отказаться принимать купюру до 1996 года. Можно по заниженному курсу.

Китай (источник) Нельзя. Можно, но лучше в банках. Например, в The Bank of China, в обменниках больше вероятность отказа. Курс хуже, чем на новые доллары.

Малайзия (источник 1, источник 2, источник 3) Нельзя. Можно, но не все банкноты и не везде. Кому-то удавалось менять доллары нулевых по адекватному курсу. Всё же в стране предпочитают купюры с синей полосой — образец с 2013 года.

ОАЭ (источник 1, источник 2) Можно, но не всегда. По невыгодному курсу, заплатить в магазине не получится. Можно. Меняют, но с комиссией. Заплатить в магазине, скорее всего, не получится

Сербия (источник 1, источник 2) Можно. Курс может немного отличаться, но без комиссий. Можно.

Таиланд (источник) Можно, но не везде. Кому-то удавалось поменять старые банкноты с комиссией, а у кого-то их не принимали. Можно. Такие банкноты принимают, но курс будет менее выгодным.

Турция (источник) Можно, но не везде. Если обменивают, только по невыгодному курсу. Расплатиться не получится. Можно. Обычно меняют и принимают. В некоторых обменниках могут взять комиссию за более старые купюры.

Шри-Ланка (источник) Можно, но не везде. Обменять очень сложно, но есть истории, когда всё получалось. Можно. С 2009 года меняют по тому же курсу, что и новые. А вот старше — не всегда и по низкому тарифу.

Официальных данных по теме обмена валюты мало. Если собираетесь в поездку со старыми долларами, информацию о нужной стране можно уточнить у опытных туристов на тематических форумах и чатах. Там подробно расскажут, как обстоят дела с обменом, и даже подскажут, где поменять выгоднее.