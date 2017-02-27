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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47
Realist написав:
До речі, по фінансуванню на 2026 - поки що тишина. Чи я помиляюсь?
Рано ще, говорити десь у вересні почнуть, а голосувати - в листопаді...
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:45
a77 написав:
Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да. Внезапно вот, как гром среди ясного неба года 1,5 - 2 назад, ага.
Попит народжує пропозицію.
Якщо вам запропонують гривню "новими 500-ками за долю малую" замість старих 500-к, як ви вчините?.. Правильно, візьмете старі без комісії та посмієтеся.
То чому ж покупці купляють сині дорожче білих?.. Якщо можна взяти білі дешевше.
Спочатку був попит на сині замість білих, потім зробили продаж синіх дорожче, потім і покупку підняли. Я так бачу.
Дрібні номінали ідуть як білі, незалежно від року випуску. Синіми вважаються тільки сотки.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:51
Slon_Nosov написав:
ця тема зелені/ сині прийшла з північних болот, просто пересічних стригут на якийсь відсоток від суми... те саме стосовно купюри яку купуєш але не маєш можливости перевірити в ультрафіолеті, а при здачі назад тобі кажуть що є плями і заберемо - 10%. логіки тут немає, просто дозволили грабувати тих хто десятиріччами збирав по 100 баксів...
Хто "стриже", хто "дозволив"?.. Світовий уряд жидомасонів ?
В реалі нема ніякої проблеми покласти на рахунок в банк білі, а потім зняти сині за потреби, без жодної різниці в цінах.
Щодо ультрафіолету - чого б це "немає можливості"?.. Носіть із собою УФ ліхтарик та перевіряйте. Та й на місці ніщо не заважає зазирнути в той детектор, що стоїть в пункті отримання.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 05:34
Shaman написав: Visky написав:
Думаю, інформація про зникнення/крадіжку 48 млрд
грн в Нафтогазі https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=5815944#p5815944
не пройде повз увагу групи з розслідування допомоги США Україні. Байдуже, що це не безпосередньо кошти США, а народу України, головне - що тирять в таких розмірах, і питання: чи має це компенсовувати США, окрім загрози прямого розкрадання їхньої допомоги?
як
Ну і що ти лізиш до моїх дописів? Брись!
Скандал з керіництвом АОЗ і Міноборони теж льє негатив якраз для групи з розслідування, вже відреагували посли G7
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:58
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Думаю, інформація про зникнення/крадіжку 48 млрд
грн в Нафтогазі https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=5815944#p5815944
не пройде повз увагу групи з розслідування допомоги США Україні. Байдуже, що це не безпосередньо кошти США, а народу України, головне - що тирять в таких розмірах, і питання: чи має це компенсовувати США, окрім загрози прямого розкрадання їхньої допомоги?
як
Ну і що ти лізиш до моїх дописів
? Брись!
Скандал з керіництвом АОЗ і Міноборони теж льє негатив якраз для групи з розслідування, вже відреагували посли G7
маячню не пиши. ти ж за суттю нічого сказати не можеш по цьому питання.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:15
sergey_sryvkin написав: Slon_Nosov написав:
ця тема зелені/ сині прийшла з північних болот, просто пересічних стригут на якийсь відсоток від суми... те саме стосовно купюри яку купуєш але не маєш можливости перевірити в ультрафіолеті, а при здачі назад тобі кажуть що є плями і заберемо - 10%. логіки тут немає, просто дозволили грабувати тих хто десятиріччами збирав по 100 баксів...
Хто "стриже", хто "дозволив"?.. Світовий уряд жидомасонів ?
В реалі нема ніякої проблеми покласти на рахунок в банк білі, а потім зняти сині за потреби, без жодної різниці в цінах.
Щодо ультрафіолету - чого б це "немає можливості"?.. Носіть із собою УФ ліхтарик та перевіряйте. Та й на місці ніщо не заважає зазирнути в той детектор, що стоїть в пункті отримання.
Я наче обозначив контингент який на цьому втратить частину накопичень.
Ці люди не будуть вивчати геометрію купюр, колір та наявніть плісняви, так як і порівнювати курс на табло з мінфіном.
Підозрюю дехто навіть не здогадується що іхні папірці 1996 року вже не дуже приймають.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:22
a77 написав:
А там заменяются мелкие номиналы. А их обменники все-равно по рознице принимают. Так что пока бояться появления n-ного курса рано.
Некоторые нормальные обменники могут пару 20,50 долл, идущих например в комплекте с 1000 долл синих поменять по синему курсу и не морочить голову. Но некоторые (уже большинство, походу) невменяшки будут отдельно на калькуляторе высчитывать 1000 долл и отдельно 20(50) долл и , не дай Бог, краешек синей сотки чуть загнется (да , есть такой).
Как же, если честно, достал этот дэбилизм с цветами бумаги.
Заходишь на минфин и видишь уже привычную картину, что-то типа 42,25
/42,17 (прием синих/продажа белых). Рядом - 42,17/42,19 (прием белых/продажа белых). Еще рядом 42,24/42,30. А потом график их такой, что кривая покупки выше кривой продажи. Смотришь на это все и думаешь, куда я попал, миллион курсов, у кассиров банков "виноваты обменники, которые решили заработать", у обменников "пересични, которые крутят носом и не купят потом помявшеюся сотку 2017 года". Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да. Внезапно вот, как гром среди ясного неба года 1,5 - 2 назад, ага. Где вообще регулятор наш, который возложил на себя функцию регулирования рынка. Почему 100 долл синих не равны 100 долл белых и не равны 100 долл 96го, почему при сдаче пачки долл купюр номиналом меньше ста отдельный (дискриминационный) курс пониже. Хотя еще в середине 2022 года, я спокойно сдавал такие, и даже подуставшие 1996 года по единому нормальному курсу и никто ничего не говорил в пункте. Я понимаю сейчас был бы "жирный" 2007 год, когда, как поговаривают, бабки рекой текли в Украине, хрущи продавались по цене небоскребов и вообще был пик экономики - ну то ладно, перебирают валюту носом, но сейчас как бы война (видимо не у всех "там"..). Второй год пытаюсь понять эти материи.. Пенять на логистические нюансы не получится, так как , повторюсь, в 2022 году , начале 2023-го такого и в помине не было, а уже после пика этой болезни (конец 23г) приблизительно год назад (а крайние полгода, тем более) можно было увидеть и получить абсолютно новые купюры там где их ранее не было.
А минфин тогда хоть мог бы уже в таком случае для удобства придумать какие-то отдельные поля для белых и синих что-ли, раз уж это теперь усталена традиція. Телеграмы их конечно хорошо, но далеко не всегда удобно их всех обсматривать.
Как только будет открыто воздушное пространство Украины для пассажирских авиа перелетов - тогда вся эта история "с цветами и годами долларов США" быстро закончиться.
Разумеется, это не касается очень сильно поврежденных, "рваных на кусочки", "банкнот с не определяемым номиналом" и т.д.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:04
Victor8
орки пишуть про долари, спочатку в тексті про 1996 потім до 2013 року
Страна Совсем старые банкноты (1990—1996 года, маленький портрет) Старые банкноты (1996 — 2013, после редизайна, но без синей полоски)
Азербайджан (источник 1, источник 2) Можно, но не везде. Есть обменники и банки, которые могут не принять такие банкноты. Можно, но не везде. Чем новее, тем охотнее берут.
Аргентина (источник) Можно, но не везде. С комиссией в 5-10%. Можно. По невыгодному курсу, некоторым туристам удавалось найти обменники с хорошими условиями.
Вьетнам (источник) Можно, но не везде. Курс на обмен ниже. Можно. Курс за «старые» и «новые» отличается не сильно.
Грузия (источник) Нельзя. Почти нигде не меняют. Можно. Пишут, что даже на доллары от 2006 года может быть курс, как и на новые.
Индонезия (источник 1, источник 2) Можно в частных обменниках. В банках не меняют. Можно. Меняют по заниженному курсу. С купюрами 2001, 2003 и 2006 могут возникнуть трудности.
Казахстан (источник 1, источник 2, источник 3) Можно, но не везде. На сайте национального банка пишут, что банкноты любых годов равноценны. На деле могут отказаться принимать купюру до 1996 года. Можно по заниженному курсу.
Китай (источник) Нельзя. Можно, но лучше в банках. Например, в The Bank of China, в обменниках больше вероятность отказа. Курс хуже, чем на новые доллары.
Малайзия (источник 1, источник 2, источник 3) Нельзя. Можно, но не все банкноты и не везде. Кому-то удавалось менять доллары нулевых по адекватному курсу. Всё же в стране предпочитают купюры с синей полосой — образец с 2013 года.
ОАЭ (источник 1, источник 2) Можно, но не всегда. По невыгодному курсу, заплатить в магазине не получится. Можно. Меняют, но с комиссией. Заплатить в магазине, скорее всего, не получится
Сербия (источник 1, источник 2) Можно. Курс может немного отличаться, но без комиссий. Можно.
Таиланд (источник) Можно, но не везде. Кому-то удавалось поменять старые банкноты с комиссией, а у кого-то их не принимали. Можно. Такие банкноты принимают, но курс будет менее выгодным.
Турция (источник) Можно, но не везде. Если обменивают, только по невыгодному курсу. Расплатиться не получится. Можно. Обычно меняют и принимают. В некоторых обменниках могут взять комиссию за более старые купюры.
Шри-Ланка (источник) Можно, но не везде. Обменять очень сложно, но есть истории, когда всё получалось. Можно. С 2009 года меняют по тому же курсу, что и новые. А вот старше — не всегда и по низкому тарифу.
Официальных данных по теме обмена валюты мало. Если собираетесь в поездку со старыми долларами, информацию о нужной стране можно уточнить у опытных туристов на тематических форумах и чатах. Там подробно расскажут, как обстоят дела с обменом, и даже подскажут, где поменять выгоднее.
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Slon_Nosov
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