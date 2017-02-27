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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 90
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
17%
15
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:купляють сині дорожче білих?.. Якщо можна взяти білі дешевше.


Оце написано людською мовою! Все одразу зрозуміло, де дорожче і де дешевше
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.
І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.


У цій історії винен Хотаб! Треба менше потрапляти в африканські країни і розповсюджувати там наш світогляд.
Investor_K
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  #<1 ... 11799118001180111802
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