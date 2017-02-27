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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11799118001180111802

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 91
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
27%
25
42,50-43,00
31%
28
43,00-43,50
16%
15
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:купляють сині дорожче білих?.. Якщо можна взяти білі дешевше.


Оце написано людською мовою! Все одразу зрозуміло, де дорожче і де дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.
І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Ірина, а як же ж бути і попередніми дописами від опонента голови НБУ - пана Данилишина які ви поширювали?
В тих дописах - "Все пропало шеф" (с), а в цих - "Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі" (с)
Чи ви для балансу чергуєте меседжі?
Правда, напевно, десь по-середині.

В Данилишина справді частенько - все пропало.
Але й еристика це мистецтво :wink:
Здебільшого публікую матеріал, який потенційно може зацікавити (та ж статистика).
У нас дуже розумна аудиторія, цікаво почути думки кожного.

З повагою, Ірина
Ірина_
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