Оце написано людською мовою! Все одразу зрозуміло, де дорожче і де дешевше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2025 15:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 28 січ, 2025 15:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.
І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В Данилишина справді частенько - все пропало.
Але й еристика це мистецтво
Здебільшого публікую матеріал, який потенційно може зацікавити (та ж статистика).
У нас дуже розумна аудиторія, цікаво почути думки кожного.
З повагою, Ірина
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