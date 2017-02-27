Оце написано людською мовою! Все одразу зрозуміло, де дорожче і де дешевше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2025 15:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 28 січ, 2025 15:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.
І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В Данилишина справді частенько - все пропало.
Але й еристика це мистецтво
Здебільшого публікую матеріал, який потенційно може зацікавити (та ж статистика).
У нас дуже розумна аудиторія, цікаво почути думки кожного.
З повагою, Ірина
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:02
Перевага "синіх" доларів - в можливості не перевіряти ретельно їх справжність та неураженість грибком при розрахунках "з рук в руки". Підробок вдалих фактично немає (начебто десь в світі з'являлися раз 2015 року). Ураженість грибком видно неозброєним оком. "Випраність" теж видно.
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:07
Ничего, в 2034м узнаем, что синие не подделывает только ленивый Хотя может пару лет и будет наоборот, что купюры 2034 странные какие-то и лучше старые проверенные.
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