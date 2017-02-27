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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2025 15:03
sergey_sryvkin написав:
купляють сині дорожче білих?.. Якщо можна взяти білі дешевше.
Оце написано людською мовою! Все одразу зрозуміло, де дорожче і де дешевше
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Додано: Вів 28 січ, 2025 15:04
Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.
І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 21:32
Realist написав:
Ірина, а як же ж бути і попередніми дописами від опонента голови НБУ - пана Данилишина які ви поширювали?
В тих дописах - "Все пропало шеф" (с), а в цих - "Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі" (с)
Чи ви для балансу чергуєте меседжі?
Правда, напевно, десь по-середині.
В Данилишина справді частенько - все пропало.
Але й еристика це мистецтво
Здебільшого публікую матеріал, який потенційно може зацікавити (та ж статистика).
У нас дуже розумна аудиторія, цікаво почути думки кожного.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 28 січ, 2025 23:02
Перевага "синіх" доларів - в можливості не перевіряти ретельно їх справжність та неураженість грибком при розрахунках "з рук в руки". Підробок вдалих фактично немає (начебто десь в світі з'являлися раз 2015 року). Ураженість грибком видно неозброєним оком. "Випраність" теж видно.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 23:07
centurionus написав:
Перевага "синіх" доларів - в можливості не перевіряти ретельно їх справжність та неураженість грибком при розрахунках "з рук в руки". Підробок вдалих фактично немає (начебто десь в світі з'являлися раз 2015 року). Ураженість грибком видно неозброєним оком. "Випраність" теж видно.
Ничего, в 2034м узнаем, что синие не подделывает только ленивый
Хотя может пару лет и будет наоборот, что купюры 2034 странные какие-то и лучше старые проверенные.
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moveton
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Додано: Сер 29 січ, 2025 00:24
moveton написав: centurionus написав:
Перевага "синіх" доларів - в можливості не перевіряти ретельно їх справжність та неураженість грибком при розрахунках "з рук в руки". Підробок вдалих фактично немає (начебто десь в світі з'являлися раз 2015 року). Ураженість грибком видно неозброєним оком. "Випраність" теж видно.
Ничего, в 2034м узнаем, что синие не подделывает только ленивый
Хотя может пару лет и будет наоборот, что купюры 2034 странные какие-то и лучше старые проверенные.
Високоякісні підробки походять начебто з Ірану (можливо, також з КНДР). Виготовлені, як писали, в промисловий спосіб на відповідному обладнанні.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 04:03
centurion написав:
Високоякісні підробки походять начебто з Ірану (можливо, також з КНДР). Виготовлені, як писали, в промисловий спосіб на відповідному обладнанні.
іранські - то ж були з малими портретами
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Додано: Сер 29 січ, 2025 17:29
centurionus написав: moveton написав: centurionus написав:
Перевага "синіх" доларів - в можливості не перевіряти ретельно їх справжність та неураженість грибком при розрахунках "з рук в руки". Підробок вдалих фактично немає (начебто десь в світі з'являлися раз 2015 року). Ураженість грибком видно неозброєним оком. "Випраність" теж видно.
Ничего, в 2034м узнаем, что синие не подделывает только ленивый
Хотя может пару лет и будет наоборот, что купюры 2034 странные какие-то и лучше старые проверенные.
Високоякісні підробки походять начебто з Ірану (можливо, також з КНДР). Виготовлені, як писали, в промисловий спосіб на відповідному обладнанні.
мне кажется, что все эти «высококачественные подделки из КНДР» не более чем миф, а в реальности их никогда не существовало. кто-то утку запустил, а все растиражировали
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