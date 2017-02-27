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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11800118011180211803

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 92
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
27%
25
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Wirująświatła написав:А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну?

Так и гривну проверяют, но по строго обратному принципу. Даже в банках, где положено через машинку прогонять, купюра может не пройти. Тогда её суют в машинку ещё раз. Если не помогло, то ещё несколько раз. Если всё равно не прошло, но на взгляд без всяких приборов похожа на настоящую, то в машинку для совпадения суммы кладут бумажку из тех, что она соглашалась считать правильной раньше, а сомнительную всё равно молча принимают. Но это в Украине. В США, небось, наоборот. Хотя не знаю. Может и в США уже узнали, что "технологии печатания не стоят на месте" и требуют исключительно синих и без плесени, которую видно в ультрафиолете.
moveton
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