Додано: Сер 29 січ, 2025 21:54

Wirująświatła написав: А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну? А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну?

Так и гривну проверяют, но по строго обратному принципу. Даже в банках, где положено через машинку прогонять, купюра может не пройти. Тогда её суют в машинку ещё раз. Если не помогло, то ещё несколько раз. Если всё равно не прошло, но на взгляд без всяких приборов похожа на настоящую, то в машинку для совпадения суммы кладут бумажку из тех, что она соглашалась считать правильной раньше, а сомнительную всё равно молча принимают. Но это в Украине. В США, небось, наоборот. Хотя не знаю. Может и в США уже узнали, что "технологии печатания не стоят на месте" и требуют исключительно синих и без плесени, которую видно в ультрафиолете.