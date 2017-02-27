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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11800118011180211803

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 92
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
27%
25
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Wirująświatła написав:А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну?

Так и гривну проверяют, но по строго обратному принципу. Даже в банках, где положено через машинку прогонять, купюра может не пройти. Тогда её суют в машинку ещё раз. Если не помогло, то ещё несколько раз. Если всё равно не прошло, но на взгляд без всяких приборов похожа на настоящую, то в машинку для совпадения суммы кладут бумажку из тех, что она соглашалась считать правильной раньше, а сомнительную всё равно молча принимают. Но это в Украине. В США, небось, наоборот. Хотя не знаю. Может и в США уже узнали, что "технологии печатания не стоят на месте" и требуют исключительно синих и без плесени, которую видно в ультрафиолете.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:08

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.
І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.

точную причину не пишут но похожие проблемы есть во многих странах. Имхо доллары до 2006 года в обычном ходу и это создало проблему, технологии печатания не стоят на месте. США забила заменить старые купюры на новые, более защищенные и развелось подделок. Правда как их отличают хз.

Много раз сдавал доллары в банк/обменку. Машинки пропускали почти всё, потом кассир рассматривала под микроскопом и возращала те, что машинка уже пропустила, но лично ей не понравились. Какая то субъективная оценка ценности денег выходит. А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну? Остановится торговля. Были конечно кассиры у которых машинка пропустила значит беру, но таких меньшинство.


та все куда проще — тупость рядового населения разных стран, которые начитаются разного мусора в телеге или в, прости Господи, тиктоке насмотрятся, а потом на лавочках обсуждают, как будут только новые доллары требовать в кассе. ведь кто-то написал, что старые доллары больше не будут принимать!11 или еще какую лабуду.
потом конечно и обменки брать не хотят, ибо по курсу окна все хотят синие, а 96 год не продашь
его приходится скидывать чуть дешевле импортерам, которые его вывезут зарубеж. как и мелкий портрет.
зы: когда-то менял полтинник 88 года, так чуть ментов не вызвали) там еще не было вертикальной полоски в бумаге. подумали, что фуфло

впрочем, проблемы давно нет, просто есть 3 разных курса: синие, 03-06, 96-99. малый портрет почти не встречается уже в обороте. в бизнесе правилом хорошего тона считается не подсовывать 96 год в пачки. синие отдают в последнюю очередь, когда уже белых не хватает чтоб расчитаться. за это говорят спасибо да и все. но в массовом обороте синий встречается редко, процентов 3-5 от всех денег. наверное, по норам лежит
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  smdtranz написав:та все куда проще — тупость рядового населения разных стран

Не не, это слишком скучно. Так зраду и конспиративные теории не разведёшь. Поэтому текущий тред начался как раз с постулата обратного:
  a77 написав:Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:22

  moveton написав:
  smdtranz написав:та все куда проще — тупость рядового населения разных стран

Не не, это слишком скучно. Так зраду и конспиративные теории не разведёшь. Поэтому текущий тред начался как раз с постулата обратного:
  a77 написав:Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да.


для любителей конспирологии существует версия, что это банки и правительства продвигают эту лабуду, чтоб уменьшить наличные расчеты и загнать людей на безнал.
правда, у нас не вяжется что-то, с безнала по факту тоже выгоняют всех, у кого больше 100 баксов :mrgreen:

можно также поискать здесь причины совершенно идиотского дизайна новых монет 1,2,5,10 грн, которые различить можно только под микроскопом. не для того их такими сделали, чтоб людям было неудобно пользоваться наличкой? :mrgreen:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:31

  smdtranz написав:не для того их такими сделали, чтоб людям было неудобно пользоваться наличкой? :mrgreen:

Почему нужно всегда предполагать самые коварные варианты?
Это сделано из человеколюбия. Те, кто не хочет таскать это железо, оставляют сдачу продавцу, что позволяет продавцам выжить, несмотря на маленькую зарплату 😁
Давно не ношу монеты и от этого не страдаю.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

из наблюдений в Киеве, с началом полномасштабной войны кстати люди практически не оставляют мелочь кассирам, а забирают все под ноль. как и опустели баночки с надписью «на Буковель» около окошек кофеен.
а ведь раньше такой простой ход давал порой плюс 10% к выручке.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 00:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  smdtranz написав:для любителей конспирологии существует версия, что это банки и правительства продвигают эту лабуду, чтоб уменьшить наличные расчеты и загнать людей на безнал.

А что, в безнале фиата до сих пор нет разделения по цветам? :shock: Не может быть такой недоработки. Даже в такой молодой штуке, как крипта, уже не первый год ценность того же номинала зависит ещё и от AML чистоты денег. Только что не каждый пересичной об этом слышал.
moveton
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