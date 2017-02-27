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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:54
Wirująświatła написав:
А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну?
Так и гривну проверяют, но по строго обратному принципу. Даже в банках, где положено через машинку прогонять, купюра может не пройти. Тогда её суют в машинку ещё раз. Если не помогло, то ещё несколько раз. Если всё равно не прошло, но на взгляд без всяких приборов похожа на настоящую, то в машинку для совпадения суммы кладут бумажку из тех, что она соглашалась считать правильной раньше, а сомнительную всё равно молча принимают. Но это в Украине. В США, небось, наоборот. Хотя не знаю. Может и в США уже узнали, что "технологии печатания не стоят на месте" и требуют исключительно синих и без плесени, которую видно в ультрафиолете.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 23:08
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.
І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.
точную причину не пишут но похожие проблемы есть во многих странах. Имхо доллары до 2006 года в обычном ходу и это создало проблему, технологии печатания не стоят на месте. США забила заменить старые купюры на новые, более защищенные и развелось подделок. Правда как их отличают хз.
Много раз сдавал доллары в банк/обменку. Машинки пропускали почти всё, потом кассир рассматривала под микроскопом и возращала те, что машинка уже пропустила, но лично ей не понравились. Какая то субъективная оценка ценности денег выходит. А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну? Остановится торговля. Были конечно кассиры у которых машинка пропустила значит беру, но таких меньшинство.
та все куда проще — тупость рядового населения разных стран, которые начитаются разного мусора в телеге или в, прости Господи, тиктоке насмотрятся, а потом на лавочках обсуждают, как будут только новые доллары требовать в кассе. ведь кто-то написал, что старые доллары больше не будут принимать!11 или еще какую лабуду.
потом конечно и обменки брать не хотят, ибо по курсу окна все хотят синие, а 96 год не продашь
его приходится скидывать чуть дешевле импортерам, которые его вывезут зарубеж. как и мелкий портрет.
зы: когда-то менял полтинник 88 года, так чуть ментов не вызвали) там еще не было вертикальной полоски в бумаге. подумали, что фуфло
впрочем, проблемы давно нет, просто есть 3 разных курса: синие, 03-06, 96-99. малый портрет почти не встречается уже в обороте. в бизнесе правилом хорошего тона считается не подсовывать 96 год в пачки. синие отдают в последнюю очередь, когда уже белых не хватает чтоб расчитаться. за это говорят спасибо да и все. но в массовом обороте синий встречается редко, процентов 3-5 от всех денег. наверное, по норам лежит
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Додано: Сер 29 січ, 2025 23:17
smdtranz написав:
та все куда проще — тупость рядового населения разных стран
Не не, это слишком скучно. Так зраду и конспиративные теории не разведёшь. Поэтому текущий тред начался как раз с постулата обратного:
a77 написав:
Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 23:22
moveton написав: smdtranz написав:
та все куда проще — тупость рядового населения разных стран
Не не, это слишком скучно. Так зраду и конспиративные теории не разведёшь. Поэтому текущий тред начался как раз с постулата обратного:
a77 написав:
Можно подумать, пересични это придумали, разделение по цвету, да-да.
для любителей конспирологии существует версия, что это банки и правительства продвигают эту лабуду, чтоб уменьшить наличные расчеты и загнать людей на безнал.
правда, у нас не вяжется что-то, с безнала по факту тоже выгоняют всех, у кого больше 100 баксов
можно также поискать здесь причины совершенно идиотского дизайна новых монет 1,2,5,10 грн, которые различить можно только под микроскопом. не для того их такими сделали, чтоб людям было неудобно пользоваться наличкой?
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Додано: Сер 29 січ, 2025 23:31
smdtranz написав:
не для того их такими сделали, чтоб людям было неудобно пользоваться наличкой?
Почему нужно всегда предполагать самые коварные варианты?
Это сделано из человеколюбия. Те, кто не хочет таскать это железо, оставляют сдачу продавцу, что позволяет продавцам выжить, несмотря на маленькую зарплату 😁
Давно не ношу монеты и от этого не страдаю.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 23:49
из наблюдений в Киеве, с началом полномасштабной войны кстати люди практически не оставляют мелочь кассирам, а забирают все под ноль. как и опустели баночки с надписью «на Буковель» около окошек кофеен.
а ведь раньше такой простой ход давал порой плюс 10% к выручке.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 00:07
smdtranz написав:
для любителей конспирологии существует версия, что это банки и правительства продвигают эту лабуду, чтоб уменьшить наличные расчеты и загнать людей на безнал.
А что, в безнале фиата до сих пор нет разделения по цветам?
Не может быть такой недоработки. Даже в такой молодой штуке, как крипта, уже не первый год ценность того же номинала зависит ещё и от AML чистоты денег. Только что не каждый пересичной об этом слышал.
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