Додано: Сер 29 січ, 2025 23:08

Wirująświatła написав: Hotab написав: Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.

І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю. Хочу наголосити ще раз, що «болота» і «особливість України» не відповідає дійсності. В 2020 році я повернувся з Африки, і ніяких проблем там з не синіми не було. Були проблеми з малими портретами. А потім вже в кінці 2023 знову потрапив, і проблема є.І проблема не однієї країни, а будь якої африканської. А «хто перший почав» і істинні причини я не знаю.

точную причину не пишут но похожие проблемы есть во многих странах. Имхо доллары до 2006 года в обычном ходу и это создало проблему, технологии печатания не стоят на месте. США забила заменить старые купюры на новые, более защищенные и развелось подделок. Правда как их отличают хз.



Много раз сдавал доллары в банк/обменку. Машинки пропускали почти всё, потом кассир рассматривала под микроскопом и возращала те, что машинка уже пропустила, но лично ей не понравились. Какая то субъективная оценка ценности денег выходит. А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну? Остановится торговля. Были конечно кассиры у которых машинка пропустила значит беру, но таких меньшинство. точную причину не пишут но похожие проблемы есть во многих странах. Имхо доллары до 2006 года в обычном ходу и это создало проблему, технологии печатания не стоят на месте. США забила заменить старые купюры на новые, более защищенные и развелось подделок. Правда как их отличают хз.Много раз сдавал доллары в банк/обменку. Машинки пропускали почти всё, потом кассир рассматривала под микроскопом и возращала те, что машинка уже пропустила, но лично ей не понравились. Какая то субъективная оценка ценности денег выходит. А если завтра в каждом магазине начнут проверять под микроскопом каждую гривну? Остановится торговля. Были конечно кассиры у которых машинка пропустила значит беру, но таких меньшинство.

та все куда проще — тупость рядового населения разных стран, которые начитаются разного мусора в телеге или в, прости Господи, тиктоке насмотрятся, а потом на лавочках обсуждают, как будут только новые доллары требовать в кассе. ведь кто-то написал, что старые доллары больше не будут принимать!11 или еще какую лабуду.потом конечно и обменки брать не хотят, ибо по курсу окна все хотят синие, а 96 год не продашьего приходится скидывать чуть дешевле импортерам, которые его вывезут зарубеж. как и мелкий портрет.зы: когда-то менял полтинник 88 года, так чуть ментов не вызвали) там еще не было вертикальной полоски в бумаге. подумали, что фуфловпрочем, проблемы давно нет, просто есть 3 разных курса: синие, 03-06, 96-99. малый портрет почти не встречается уже в обороте. в бизнесе правилом хорошего тона считается не подсовывать 96 год в пачки. синие отдают в последнюю очередь, когда уже белых не хватает чтоб расчитаться. за это говорят спасибо да и все. но в массовом обороте синий встречается редко, процентов 3-5 от всех денег. наверное, по норам лежит