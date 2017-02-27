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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2025 11:02
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Додано: Чет 30 січ, 2025 11:12
flyman написав:
Трамп відмінить всі долари і перейде на крипто-Дональд
Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
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