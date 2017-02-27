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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11801118021180311804

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 93
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
6%
6
42,00-42,50
28%
26
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:12

  flyman написав:Трамп відмінить всі долари і перейде на крипто-Дональд

Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:11

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Не відчув цього дефіциту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:27

  The_Rebel написав:Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови

США намагалися придбати Гренландію декілька разів. З часів придбання Аляски. Чергове загострення - через небезпеку війни з Китаєм. Траекторія китайських ракет - над Гренландією. Мінерали бонусом.
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям. Китайці мають великий вплив на тамтешнє керівництво і т.і. З огляду на можливість війни, це не добре для США.
У випадку Канади китайці наче ні до чого.
centurionus
 
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