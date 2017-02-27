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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2025 11:12
flyman написав:
Трамп відмінить всі долари і перейде на крипто-Дональд
Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
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The_Rebel
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:11
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:13
Ірина_ написав:
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Не відчув цього дефіциту.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:27
The_Rebel написав:
Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
США намагалися придбати Гренландію декілька разів. З часів придбання Аляски. Чергове загострення - через небезпеку війни з Китаєм. Траекторія китайських ракет - над Гренландією. Мінерали бонусом.
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям. Китайці мають великий вплив на тамтешнє керівництво і т.і. З огляду на можливість війни, це не добре для США.
У випадку Канади китайці наче ні до чого.
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centurionus
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Додано: Чет 30 січ, 2025 17:46
centurionus написав: The_Rebel написав:
Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
США намагалися придбати Гренландію декілька разів. З часів придбання Аляски. Чергове загострення - через небезпеку війни з Китаєм. Траекторія китайських ракет - над Гренландією. Мінерали бонусом.
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям. Китайці мають великий вплив на тамтешнє керівництво і т.і. З огляду на можливість війни, це не добре для США.
У випадку Канади китайці наче ні до чого.
НЕ претендуя на истину в последней инстанции:
1. Панаму - фактически создали США в результате войны с Колумбией и строительства судоходного канала между двумя океанами. Оно им зачем-то нужно было, ЕСЛИ с двух сторон США омывают именно эти два океана и этот канал НА СЕГОДНЯ - кратчайший и наиболее безопасный морской путь между океанами, хотя проход по нему - платный и время-затратный (из "Википедии: "Плата за проходження Панамського каналу встановлюється відповідно до попиту. Зазвичай судно платить менше ніж 400 000 доларів за транзит. За підрахунками панамського економіста Едді Тап'єро, збори зазвичай становлять скромні 5 % вартості подорожі. Під час посухи, коли менше кораблів може перетинати канал, вони можуть змагатися один з одним за слот. У листопаді 2023 року судно, що перевозило скраплений природний газ, витратило рекордні 4 мільйони доларів за транзит."). Панамский канал НЕПОСРЕДСТВЕННО контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан в управление финансово независимой (?!) Администрации Панамского канала (исп. Autoridad del Canal de Panamá (ACP)).
2. В свете глобального потепления встает вопрос северного морского пути и природных ресурсов Северного Ледовитого океана, поделенного на сектора. Наибольшие из которых - у раши, Канады, Гренландии. Прогнозируют, что Северный морской путь станет кратчайшим для морского товаропотока между Азией, Сев.Америкой (вдоль северного побережья опять-же, Канады) и Европой. Из "Википедии": "...Північно-Західний прохід або Арктичний міст можуть в певний момент в майбутньому стати придатними для торгового судноплавства", що дозволить скоротити шлях з Азії до Європи на 9300 км в порівнянні з нинішнім шляхом через Панамський канал.
Так, что вопрос НЕ в голословных амбициях, а в трезвом и мудром расчете, в т.ч., и финансовом.
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