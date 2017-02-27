Додано: П'ят 31 січ, 2025 03:17

Поддерживаю предыдущего оратора.

Действительно крутить у виска анализируя действия и, особенно, высказывания Трампа - это проще всего. А если копнуть глубже - то что мы видим? - За последние десятилетия при явном попустительстве США и перманентном соплежуйстве Европы (западной) в мире сформировалась и стала очень сильной очередная ось зла: Китай-Россия-Иран, фактически вся Азия - самый большой и населенный континент земли у них - ну если не под каблуком - то под очень сильным влиянием. На фоне всего этого действия Трампа являются вполне логичными - или Америка становится Грейт Эгейн или она погибнет или, как минимум, сильно ослабнет что в дальнейшем, опять же приведет её к гибели (если уже не привело) как мирового гегемона. Вот Трамп и пытается её усилить, пока есть такая возможность.

В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной. Тоже самое и с Канадой: чтобы противостоять Китаю США должны хотя бы территориально увеличится ведь увеличится экономически или популяционно уже наверное не получится. В этом смысле Канада очень неплохой вариант для "унии" - тем более что две североамериканских страны очень тесно связаны экономически; и ментально, а также исходя из национального принципа это по-сути один народ (как бы кринжово это сейчас не звучало) - ведь если заглянуть в историю и американскую и канадскую нации сформировали одни и те же эмигранты из Европы - в Канаде был чуть больший процент французов - но не суть. Поэтому вполне логично что на фоне объединения условного зла в Азии, как противовес должно произойти объединение условного добра в Америке. Большие США, включающие Канаду, Гренландию и панамский канал, то есть по-сути контролирующие 60% Арктики - это гораздо более серьезный соперник Китая чем штаты в 'нынешней редакции'. Поэтому: vive la Trump!