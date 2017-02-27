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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11801118021180311804

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 93
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
6%
6
42,00-42,50
28%
26
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:12

  flyman написав:Трамп відмінить всі долари і перейде на крипто-Дональд

Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:11

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Банки взимку зіткнулись із дефіцитом готівкової валюти
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Не відчув цього дефіциту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:27

  The_Rebel написав:Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови

США намагалися придбати Гренландію декілька разів. З часів придбання Аляски. Чергове загострення - через небезпеку війни з Китаєм. Траекторія китайських ракет - над Гренландією. Мінерали бонусом.
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям. Китайці мають великий вплив на тамтешнє керівництво і т.і. З огляду на можливість війни, це не добре для США.
У випадку Канади китайці наче ні до чого.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:46

  centurionus написав:
  The_Rebel написав:Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови

США намагалися придбати Гренландію декілька разів. З часів придбання Аляски. Чергове загострення - через небезпеку війни з Китаєм. Траекторія китайських ракет - над Гренландією. Мінерали бонусом.
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям. Китайці мають великий вплив на тамтешнє керівництво і т.і. З огляду на можливість війни, це не добре для США.
У випадку Канади китайці наче ні до чого.


НЕ претендуя на истину в последней инстанции:
1. Панаму - фактически создали США в результате войны с Колумбией и строительства судоходного канала между двумя океанами. Оно им зачем-то нужно было, ЕСЛИ с двух сторон США омывают именно эти два океана и этот канал НА СЕГОДНЯ - кратчайший и наиболее безопасный морской путь между океанами, хотя проход по нему - платный и время-затратный (из "Википедии: "Плата за проходження Панамського каналу встановлюється відповідно до попиту. Зазвичай судно платить менше ніж 400 000 доларів за транзит. За підрахунками панамського економіста Едді Тап'єро, збори зазвичай становлять скромні 5 % вартості подорожі. Під час посухи, коли менше кораблів може перетинати канал, вони можуть змагатися один з одним за слот. У листопаді 2023 року судно, що перевозило скраплений природний газ, витратило рекордні 4 мільйони доларів за транзит."). Панамский канал НЕПОСРЕДСТВЕННО контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан в управление финансово независимой (?!) Администрации Панамского канала (исп. Autoridad del Canal de Panamá (ACP)).

2. В свете глобального потепления встает вопрос северного морского пути и природных ресурсов Северного Ледовитого океана, поделенного на сектора. Наибольшие из которых - у раши, Канады, Гренландии. Прогнозируют, что Северный морской путь станет кратчайшим для морского товаропотока между Азией, Сев.Америкой (вдоль северного побережья опять-же, Канады) и Европой. Из "Википедии": "...Північно-Західний прохід або Арктичний міст можуть в певний момент в майбутньому стати придатними для торгового судноплавства", що дозволить скоротити шлях з Азії до Європи на 9300 км в порівнянні з нинішнім шляхом через Панамський канал.

Так, что вопрос НЕ в голословных амбициях, а в трезвом и мудром расчете, в т.ч., и финансовом.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 03:17

Поддерживаю предыдущего оратора.
Действительно крутить у виска анализируя действия и, особенно, высказывания Трампа - это проще всего. А если копнуть глубже - то что мы видим? - За последние десятилетия при явном попустительстве США и перманентном соплежуйстве Европы (западной) в мире сформировалась и стала очень сильной очередная ось зла: Китай-Россия-Иран, фактически вся Азия - самый большой и населенный континент земли у них - ну если не под каблуком - то под очень сильным влиянием. На фоне всего этого действия Трампа являются вполне логичными - или Америка становится Грейт Эгейн или она погибнет или, как минимум, сильно ослабнет что в дальнейшем, опять же приведет её к гибели (если уже не привело) как мирового гегемона. Вот Трамп и пытается её усилить, пока есть такая возможность.
В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной. Тоже самое и с Канадой: чтобы противостоять Китаю США должны хотя бы территориально увеличится ведь увеличится экономически или популяционно уже наверное не получится. В этом смысле Канада очень неплохой вариант для "унии" - тем более что две североамериканских страны очень тесно связаны экономически; и ментально, а также исходя из национального принципа это по-сути один народ (как бы кринжово это сейчас не звучало) - ведь если заглянуть в историю и американскую и канадскую нации сформировали одни и те же эмигранты из Европы - в Канаде был чуть больший процент французов - но не суть. Поэтому вполне логично что на фоне объединения условного зла в Азии, как противовес должно произойти объединение условного добра в Америке. Большие США, включающие Канаду, Гренландию и панамский канал, то есть по-сути контролирующие 60% Арктики - это гораздо более серьезный соперник Китая чем штаты в 'нынешней редакции'. Поэтому: vive la Trump!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 04:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Поэтому вполне логично что на фоне объединения условного зла в Азии, как противовес должно произойти объединение условного добра в Америке.

Оно может и логично, но дьявол в деталях объединения. "один народ" прям ща уже не первый год демонстрирует, что если слишком настаивать на аннексии своей блудной части, то оно как-то не очень на пользу величию. И американцам ли не знать, которые сами по себе отщепенцы Британской Империи. Кстати, как я помню, Канада до сих пор этой Империи принадлежит и регулярно проваливает голосования по вопросу выхода из неё. Хотя это членство и даёт только повышение ощущения величия и некоторые админрасходы.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной.


Тобто анексія Криму - це погано, а Канади - добре?..
З вами все ОК?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:25

  sergey_sryvkin написав:Тобто анексія Криму - це погано, а Канади - добре?..
З вами все ОК?..

А аннексия Крыма - это прям для всех однозначно плохо? :roll: Чегой-то даже Украина совсем не против перейти на эту Тёмную Сторону и аннексировать его себе взад. Называние аннексии "возвращением временно оккупированных территорий" не более, чем словоблудие, которое ничего не меняет в сущности акта. Последний аннексатор тоже примерно так его обозвал.
moveton
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