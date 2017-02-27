|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2025 11:12
flyman написав:
Трамп відмінить всі долари і перейде на крипто-Дональд
Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 30 січ, 2025 14:11
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4798
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 2018 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 14:13
Ірина_ написав:
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Не відчув цього дефіциту.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4872
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 586 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 30 січ, 2025 14:27
The_Rebel написав:
Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
США намагалися придбати Гренландію декілька разів. З часів придбання Аляски. Чергове загострення - через небезпеку війни з Китаєм. Траекторія китайських ракет - над Гренландією. Мінерали бонусом.
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям. Китайці мають великий вплив на тамтешнє керівництво і т.і. З огляду на можливість війни, це не добре для США.
У випадку Канади китайці наче ні до чого.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1782
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 17:46
centurionus написав: The_Rebel написав:
Скоро трампохайп пройде, вже навіть через рік/півтора ніхто не говоритиме всерйоз про Канаду, Гренландію чи Панамський канал. Просто будуть крутити пальцем біля виска і чекати поки дідуля досидить свій строк. Тоді ж суди почнуть потроху розглядати старі і нові позови
США намагалися придбати Гренландію декілька разів. З часів придбання Аляски. Чергове загострення - через небезпеку війни з Китаєм. Траекторія китайських ракет - над Гренландією. Мінерали бонусом.
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям. Китайці мають великий вплив на тамтешнє керівництво і т.і. З огляду на можливість війни, це не добре для США.
У випадку Канади китайці наче ні до чого.
НЕ претендуя на истину в последней инстанции:
1. Панаму - фактически создали США в результате войны с Колумбией и строительства судоходного канала между двумя океанами. Оно им зачем-то нужно было, ЕСЛИ с двух сторон США омывают именно эти два океана и этот канал НА СЕГОДНЯ - кратчайший и наиболее безопасный морской путь между океанами, хотя проход по нему - платный и время-затратный (из "Википедии: "Плата за проходження Панамського каналу встановлюється відповідно до попиту. Зазвичай судно платить менше ніж 400 000 доларів за транзит. За підрахунками панамського економіста Едді Тап'єро, збори зазвичай становлять скромні 5 % вартості подорожі. Під час посухи, коли менше кораблів може перетинати канал, вони можуть змагатися один з одним за слот. У листопаді 2023 року судно, що перевозило скраплений природний газ, витратило рекордні 4 мільйони доларів за транзит."). Панамский канал НЕПОСРЕДСТВЕННО контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан в управление финансово независимой (?!) Администрации Панамского канала (исп. Autoridad del Canal de Panamá (ACP)).
2. В свете глобального потепления встает вопрос северного морского пути и природных ресурсов Северного Ледовитого океана, поделенного на сектора. Наибольшие из которых - у раши, Канады, Гренландии. Прогнозируют, что Северный морской путь станет кратчайшим для морского товаропотока между Азией, Сев.Америкой (вдоль северного побережья опять-же, Канады) и Европой. Из "Википедии": "...Північно-Західний прохід або Арктичний міст можуть в певний момент в майбутньому стати придатними для торгового судноплавства", що дозволить скоротити шлях з Азії до Європи на 9300 км в порівнянні з нинішнім шляхом через Панамський канал.
Так, что вопрос НЕ в голословных амбициях, а в трезвом и мудром расчете, в т.ч., и финансовом.
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 742
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 січ, 2025 03:17
Поддерживаю предыдущего оратора.
Действительно крутить у виска анализируя действия и, особенно, высказывания Трампа - это проще всего. А если копнуть глубже - то что мы видим? - За последние десятилетия при явном попустительстве США и перманентном соплежуйстве Европы (западной) в мире сформировалась и стала очень сильной очередная ось зла: Китай-Россия-Иран, фактически вся Азия - самый большой и населенный континент земли у них - ну если не под каблуком - то под очень сильным влиянием. На фоне всего этого действия Трампа являются вполне логичными - или Америка становится Грейт Эгейн или она погибнет или, как минимум, сильно ослабнет что в дальнейшем, опять же приведет её к гибели (если уже не привело) как мирового гегемона. Вот Трамп и пытается её усилить, пока есть такая возможность.
В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной. Тоже самое и с Канадой: чтобы противостоять Китаю США должны хотя бы территориально увеличится ведь увеличится экономически или популяционно уже наверное не получится. В этом смысле Канада очень неплохой вариант для "унии" - тем более что две североамериканских страны очень тесно связаны экономически; и ментально, а также исходя из национального принципа это по-сути один народ (как бы кринжово это сейчас не звучало) - ведь если заглянуть в историю и американскую и канадскую нации сформировали одни и те же эмигранты из Европы - в Канаде был чуть больший процент французов - но не суть. Поэтому вполне логично что на фоне объединения условного зла в Азии, как противовес должно произойти объединение условного добра в Америке. Большие США, включающие Канаду, Гренландию и панамский канал, то есть по-сути контролирующие 60% Арктики - это гораздо более серьезный соперник Китая чем штаты в 'нынешней редакции'. Поэтому: vive la Trump!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4136
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 31 січ, 2025 04:15
asti написав:
Поэтому вполне логично что на фоне объединения условного зла в Азии, как противовес должно произойти объединение условного добра в Америке.
Оно может и логично, но дьявол в деталях объединения. "один народ" прям ща уже не первый год демонстрирует, что если слишком настаивать на аннексии своей блудной части, то оно как-то не очень на пользу величию. И американцам ли не знать, которые сами по себе отщепенцы Британской Империи. Кстати, как я помню, Канада до сих пор этой Империи принадлежит и регулярно проваливает голосования по вопросу выхода из неё. Хотя это членство и даёт только повышение ощущения величия и некоторые админрасходы.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5105
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:07
asti написав:
В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной.
Тобто анексія Криму - це погано, а Канади - добре?..
З вами все ОК?..
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:57
Кристин Лагард: Биткоин не войдет в резервы государств Евросоюза.
Лагард пояснила, что государственные резервы должны быть ликвидными, надежными и безопасными. Они не должны включать активы, которые могут использоваться для отмывания денег или другой преступной деятельности. Криптоактивы могут нести серьезные регуляторные риски, поэтому биткоин не соответствует критериям, необходимым для включения в резервы европейских центробанков, добавила Лагард.
Комментарии Лагард прозвучали на после того, как управляющий Чешского национального банка (CNB) Алеш Михл (Aleš Michl) выразил готовность изучить альтернативные активы для добавления в госрезерв. Госбанкир предложил потратить на криптовалюту до 5% от суммы резервов центробанка.
Лагард уже давно критикует биткоин и выступает против его внедрения в мировую финансовую систему. Ранее президент ЕЦБ призвала регуляторов ужесточить надзор за криптовалютами, назвав их «крайне спекулятивными» активами, которые могут использоваться для финансовых преступлений. Особенно тщательно нужно контролировать рынок криптокредитования, уверена Лагард.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:01
Європейський центральний банк (ЄЦБ) 30 січня 2025 року знову знизив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.).
Деталі
Нові ставки становлять: 2,75% за депозитними операціями, 2,90% за основними рефінансуючими операціями та 3,15% за маржинальними кредитами.
Це рішення ґрунтується на оновленому прогнозі щодо інфляції, який підтверджує її зниження, заявили в ЄЦБ. Процес дезінфляції триває в межах запланованих темпів, і очікується, що інфляція досягне середньострокової мети Ради керуючих на рівні 2% вже цього року. Більшість показників базової інфляції свідчать, що рівень цін залишатиметься стабільним і близьким до цільового значення, говорять експерти.
Рада керуючих готова коригувати монетарну політику за потреби, аби забезпечити стійку стабілізацію інфляції на рівні 2% у середньостроковій перспективі і зберегти ефективність трансмісійної політики, повідомила пресслужба регулятора.
ФРС зберегла ключову ставку у діапазоні 4,25-4,5%
Голова регулятора не бачить необхідності поспішати зі зниженням ставок
Як зазначається, останні показники свідчать про те, що економічна діяльність продовжує розвиватися стабільними темпами. За останні місяці рівень безробіття стабілізувався на низькому рівні, а умови на ринку праці зберігаються стабільними. Інфляція залишається дещо підвищеною.
ФРС знову підтвердила намір досягти максимальної зайнятості та повернути інфляцію до цільових 2%
Розглядаючи обсяг і терміни додаткових коригувань цільового діапазону ставки, йдеться у повідомленні, FOMC ретельно оцінюватиме вхідні дані, змінювані прогнози та баланс ризиків.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що не поспішатиме зі зниженням ставок доти, доки інфляція та дані про зайнятість не зроблять це доцільним, повідомляє Reuters.
Він зауважив, що вважає політику відомства дуже виваженою.
Це рішення і наступні коментарі Пауелла, зазначає агентство, ставлять політику ФРС у режим очікування. Економічний ландшафт США наразі одночасно видається стабільним і вкрай неясним – зі здоровим набором макроекономічних фундаментальних показників, проте невизначеністю щодо майбутніх рішень адміністрації Трампа щодо імміграції, тарифів, податків тощо.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4542
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1313 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35317
|37372175
|
|
|2078
|13378382
|
|
|7978
|23280632
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|