Президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару США мировую валюту.
Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:11
Президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару США мировую валюту.
Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:16
Как то не очень. Ведь, чтобы всего этого достичь совсем не обязательно поглощать или объдиняться. Можно выступать союзом.
В примере оси зла К-Р-И не поглотили одна другую, не объединились в одну страну, а выступают союзом. Почему же и ось добра не может так действовать? Тем более - "один народ".
Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:45
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