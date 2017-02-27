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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11802118031180411805

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 93
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
6%
6
42,00-42,50
28%
26
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:11

Президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару США мировую валюту.

Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:16

  asti написав:Поддерживаю предыдущего оратора.

Как то не очень. Ведь, чтобы всего этого достичь совсем не обязательно поглощать или объдиняться. Можно выступать союзом.
В примере оси зла К-Р-И не поглотили одна другую, не объединились в одну страну, а выступают союзом. Почему же и ось добра не может так действовать? Тем более - "один народ".
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:45

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Стало відомо, коли МВФ розпочне сьомий перегляд програми EFF
Ірина_
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