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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:16
asti написав:
Поддерживаю предыдущего оратора.
Как то не очень. Ведь, чтобы всего этого достичь совсем не обязательно поглощать или объдиняться. Можно выступать союзом.
В примере оси зла К-Р-И не поглотили одна другую, не объединились в одну страну, а выступают союзом. Почему же и ось добра не может так действовать? Тем более - "один народ".
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:45
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