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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:16
asti написав:
Поддерживаю предыдущего оратора.
Как то не очень. Ведь, чтобы всего этого достичь совсем не обязательно поглощать или объдиняться. Можно выступать союзом.
В примере оси зла К-Р-И не поглотили одна другую, не объединились в одну страну, а выступают союзом. Почему же и ось добра не может так действовать? Тем более - "один народ".
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:45
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:40
Victor8 написав:
Президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару США мировую валюту.
Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.
Заяви - пред'яви це політичне - бла, бла, бла.
Нехай він розбереться зі своєю економікою для початку, після чого зменшить залежність від Китаю, ну а потім якщо йому вистачить його терміну гратиме на публіку, що він єдине робить поки що чудово. Писати твіти, які потім обговорюють пару - трійку днів, до появи нового твіта.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:47
kombinator написав:
Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж
Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54.
Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?
22 січня думав що вхопив вдачу за хвіст, бо купив по 42.23 коли всюди курс був 42.60
Пройшов тиждень і вже в усіх банках курс продажу 42.10... 42.15
Хтось очікував що курс на МБ на кінець Січня буде 41.70, а на готівці просяде нижче 42.0? Під кого чи під що курс так повернули? Це ж не ставка НБУ +0.5% так подіяла?
Мені то навіть на руку, бо грн депо в кінці лютого на початку березня закінчуються, тож якщо до березня так пробуде - то я в плюсі.
Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?
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