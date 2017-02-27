Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:56

Ситуація складається таким чином, що більшість допомоги в цьому році (навіть уже затвердженої) буде залежати від проведення реформ, які чітко прописані. Нажаль, реальні події в країні вже дають зрозуміти, що з цими реформами може бути біда. Більше того, гіпотетична імовірність виборів призводить до того, що бізнеси, які б змогли спонсорувати конкурентні політичні сили до теперішньої провладної партії (а особливо реальні чи теоретичні спонсори ЄС і ПОП) відчувають сильний різносторонній тиск, який має тенденцію до збільшення. А власники цих бізнесів, в більшості випадків, мають можливість донести стан справ до послів чи урядів G7, що несе ще більшу загрозу перспективам виділення міжнародної фінансової допомоги. Поганим сигналом є і події останніх днів довкола самого Порошенка.Окрім вище вказаних загроз для платіжного балансу є і серйозні загрози для торгового балансу (в останніх дописах завертаю багато уваги саме на ці чинники, оскільки бачу їх важливими і, до певної міри, прогнозованими). Чинна угода про безмитну торгівлю України з ЄС передбачає призупинення дії мит та квот на експорт до ЄС української продукції до червня 2025 року. Європейська комісія розпочала переговори з Україною на технічному рівні щодо змін умов пільгової торгівлі. З огляду на досвід минулих років, єврокомісія, ніби, не планує продовжувати після 5 червня 2025 року особливий пільговий режим торгівлі. Нові умови торгівлі між Україною та ЄС будуть обговорюватися.Питання мита бачу не на стільки критичним. Хоча, ріст податків, вартості пального, ее суттєво впливає на прибутковість підприємств і, можливо, не всі безболісно відріжуть звідти ще й мита. А от квоти, особливо для агропромислового комплексу, можуть бути болючими.