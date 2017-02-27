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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:16
asti написав:
Поддерживаю предыдущего оратора.
Как то не очень. Ведь, чтобы всего этого достичь совсем не обязательно поглощать или объдиняться. Можно выступать союзом.
В примере оси зла К-Р-И не поглотили одна другую, не объединились в одну страну, а выступают союзом. Почему же и ось добра не может так действовать? Тем более - "один народ".
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:45
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:40
Victor8 написав:
Президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару США мировую валюту.
Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.
Заяви - пред'яви це політичне - бла, бла, бла.
Нехай він розбереться зі своєю економікою для початку, після чого зменшить залежність від Китаю, ну а потім якщо йому вистачить його терміну гратиме на публіку, що він єдине робить поки що чудово. Писати твіти, які потім обговорюють пару - трійку днів, до появи нового твіта.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:47
kombinator написав:
Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж
Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54.
Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?
22 січня думав що вхопив вдачу за хвіст, бо купив по 42.23 коли всюди курс був 42.60
Пройшов тиждень і вже в усіх банках курс продажу 42.10... 42.15
Хтось очікував що курс на МБ на кінець Січня буде 41.70, а на готівці просяде нижче 42.0? Під кого чи під що курс так повернули? Це ж не ставка НБУ +0.5% так подіяла?
Мені то навіть на руку, бо грн депо в кінці лютого на початку березня закінчуються, тож якщо до березня так пробуде - то я в плюсі.
Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?
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kombinator
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:56
Ситуація складається таким чином, що більшість допомоги в цьому році (навіть уже затвердженої) буде залежати від проведення реформ, які чітко прописані. Нажаль, реальні події в країні вже дають зрозуміти, що з цими реформами може бути біда. Більше того, гіпотетична імовірність виборів призводить до того, що бізнеси, які б змогли спонсорувати конкурентні політичні сили до теперішньої провладної партії (а особливо реальні чи теоретичні спонсори ЄС і ПОП) відчувають сильний різносторонній тиск, який має тенденцію до збільшення. А власники цих бізнесів, в більшості випадків, мають можливість донести стан справ до послів чи урядів G7, що несе ще більшу загрозу перспективам виділення міжнародної фінансової допомоги. Поганим сигналом є і події останніх днів довкола самого Порошенка.
Окрім вище вказаних загроз для платіжного балансу є і серйозні загрози для торгового балансу (в останніх дописах завертаю багато уваги саме на ці чинники, оскільки бачу їх важливими і, до певної міри, прогнозованими). Чинна угода про безмитну торгівлю України з ЄС передбачає призупинення дії мит та квот на експорт до ЄС української продукції до червня 2025 року. Європейська комісія розпочала переговори з Україною на технічному рівні щодо змін умов пільгової торгівлі. З огляду на досвід минулих років, єврокомісія, ніби, не планує продовжувати після 5 червня 2025 року особливий пільговий режим торгівлі. Нові умови торгівлі між Україною та ЄС будуть обговорюватися.
Питання мита бачу не на стільки критичним. Хоча, ріст податків, вартості пального, ее суттєво впливає на прибутковість підприємств і, можливо, не всі безболісно відріжуть звідти ще й мита. А от квоти, особливо для агропромислового комплексу, можуть бути болючими.
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orest
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:29
kombinator написав:
Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?
Показує та підтверджує послідовність своїх дій.
Курс що на початку січня, що тепер - є повністю рукотворний.
Тобто НБУ не приховує, що який курс він захоче - такий курс і буде.
Але при тому НБУ каже - ось наша стратегія і поки у нас є резерви ми будемо діяти згідно цієї стратегії. І НБУ цю стратегію всім постійно озвучує.
А далі в дію вступає попит на валюту. В січні він був суттєвий. Он, навіть банки відчували дефіцит "паперу". А зараз ми вийшли (чи майже вийшли) на ті ж рубежі із яких починали.
Шановний Орест все вірно пише. Буде погіршуватись торговий баланс і зменшуватись валютна допомога - зміниться і ситуація на МБ.
НБУ не зможе так легко розставатись із резервами. Але це буде осінню. І є шанс що до того часу почнуть діяти інші фактори. А поки що у нас ще зима. І маємо те що маємо.
Хоть хтось в Україні дотримує свого слова (я про НБУ), але все одно всі незадоволені...
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:13
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:17
В А банці безготівка 42,2. Невигідно.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:11
Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....
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барабашов
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:59
барабашов написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?
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