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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11803118041180511806

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 94
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
28%
26
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:06

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....

Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?

Вам 18 лет?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що це за ейджизм? Яка різниця?
Investor_K
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