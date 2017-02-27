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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:06
Investor_K написав: барабашов написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту
?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:14
Що це за ейджизм? Яка різниця?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:30
Investor_K написав: барабашов написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?
Беріть краще золото! А якщо по франку з таким горизонтом то дуже негативно. Вони там граються з виводом купюр з обороту. І як ви їх поміняєте якщо взагалі не прогавитеhttps://www.swissinfo.ch/rus/business/% ... 9/46584266
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