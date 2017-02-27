Український експорт IT-послуг падає другий рік поспіль, повідомляє Forbes Ukraine за даними НБУ. Отже за підсумками 2024 року український експорт IT-послуг приніс $6,45 млрд, що на 4,2% менше, ніж у 2023-му, а у 2023 році експорт послуг українських айтівців уже знизився до $6,7 млрд або на 8,5%.Частка експорту ІТ-послуг в загальному експорті товарів і послуг скоротилася до 11,5% проти 13,1% у 2023 році. ТОП-3 країн, які забезпечували виторг української IT-галузі у 2024 році: США– $2,4 млрд або 37% (-10,5%), Велика Британія – $565 млн або 9% (+5,6%), Мальта – $501 млн або 8% (-11,5%). Експорт ІТ-послуг з України активно зростав з 2013 року, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році — $6,8 млрд, у 2022 року -$7,3 млрд. У 2023 році український ІТ-експорт уперше у своїй історії припинив зростання, а у 2024 році така негативна тенденція закріпилась. Тож у 2025 році падіння експорту ІТ-послуг з України, скоріш за все, продовжиться.
asti написав:В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной.
Тобто анексія Криму - це погано, а Канади - добре?.. З вами все ОК?..
Погано для кого ? Добре для кого?
Для всіх. Можете на прикладі Криму розказати, для кого це вийшло добре. Тепер там ні води, ні туристів, ні міжнародної торгівлі. Окупант втратив сотні мільярдів і продовжує втрачати, Україна так само. З Севастополю втекли всі кораблі. То для кого це добре?..