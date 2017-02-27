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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11803118041180511806

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 94
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
28%
26
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:06

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....

Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?

Вам 18 лет?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що це за ейджизм? Яка різниця?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:30

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....

Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?

Беріть краще золото! А якщо по франку з таким горизонтом то дуже негативно. Вони там граються з виводом купюр з обороту. І як ви їх поміняєте якщо взагалі не прогавите
https://www.swissinfo.ch/rus/business/% ... 9/46584266
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:25

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной.


Тобто анексія Криму - це погано, а Канади - добре?..
З вами все ОК?..

Погано для кого ? Добре для кого?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:38

  Investor_K написав:Що це за ейджизм? Яка різниця?

Вы хотите жить вечно?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:17

  ihorsic написав:А якщо по франку
Вони там граються з виводом купюр з обороту
Шо,опять? ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Український експорт IT-послуг падає другий рік поспіль, повідомляє Forbes Ukraine за даними НБУ.
Отже за підсумками 2024 року український експорт IT-послуг приніс $6,45 млрд, що на 4,2% менше, ніж у 2023-му, а у 2023 році експорт послуг українських айтівців уже знизився до $6,7 млрд або на 8,5%.Частка експорту ІТ-послуг в загальному експорті товарів і послуг скоротилася до 11,5% проти 13,1% у 2023 році.
ТОП-3 країн, які забезпечували виторг української IT-галузі у 2024 році:
США– $2,4 млрд або 37% (-10,5%),
Велика Британія – $565 млн або 9% (+5,6%),
Мальта – $501 млн або 8% (-11,5%).
Експорт ІТ-послуг з України активно зростав з 2013 року, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році — $6,8 млрд, у 2022 року -$7,3 млрд. У 2023 році український ІТ-експорт уперше у своїй історії припинив зростання, а у 2024 році така негативна тенденція закріпилась.
Тож у 2025 році падіння експорту ІТ-послуг з України, скоріш за все, продовжиться.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:46

  Victor8 написав:Президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС, если они попытаются создать

Испания напряглась
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:21

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:В этом смысле аннексия Гренландии (в более жёстком или мягком варианте) и Панамского канала выглядит вполне логичной.


Тобто анексія Криму - це погано, а Канади - добре?..
З вами все ОК?..

Погано для кого ? Добре для кого?

Для всіх.
Можете на прикладі Криму розказати, для кого це вийшло добре. Тепер там ні води, ні туристів, ні міжнародної торгівлі. Окупант втратив сотні мільярдів і продовжує втрачати, Україна так само. З Севастополю втекли всі кораблі. То для кого це добре?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:33

sergey_sryvkin Як мінімум Китаю добре, бо може заробити на москалях.
Це як від світових війн вигравали в США.
Дюрі-бачі
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