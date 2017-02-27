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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 94
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
28%
26
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям.

мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:41

Національний банк України вивчає доцільність запровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні. Наразі готується пілотний проект. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їх замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використати за бажанням.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:46

Куна биржа все

Михаил Чабонян предрекает что-то такое :mrgreen:
чему быть- того не миновать

Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.
prodigy
 
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