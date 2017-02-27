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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:40
centurionus написав:
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям.
мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося
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Додано: Суб 01 лют, 2025 18:41
Національний банк України вивчає доцільність запровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні. Наразі готується пілотний проект. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їх замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використати за бажанням.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 18:46
Михаил Чабонян предрекает что-то такое
чему быть- того не миновать
Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:27
prodigy написав: centurionus написав:
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям.
мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося
Ви праві. З 1997 року порти в операторстві (Трамп наче використав неоднозначне "owned").Хабарі панамцям були щедрі, схоже.
Є ще там [тривожний для US] китайський проЄкт моста над каналом та інші інфраструктурні ппоЄкти.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 00:48
Investor_K написав:
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?
за такий строк інфляція все знецінить дуже сильно. захистить від неї світовий ринок акцій (не тільки США, а і всього розвинутого світу)
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