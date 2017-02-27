мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:41
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:46
Куна биржа все
Михаил Чабонян предрекает что-то такое
чему быть- того не миновать
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:27
Ви праві. З 1997 року порти в операторстві (Трамп наче використав неоднозначне "owned").Хабарі панамцям були щедрі, схоже.
Є ще там [тривожний для US] китайський проЄкт моста над каналом та інші інфраструктурні ппоЄкти.
Додано: Нед 02 лют, 2025 00:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:08
На правах недільного офтопу.
Все змінили соціальні мережі...
Раніше, умовний "Атлант" роками розправляв крила будуючи нові заводи, торгуючись за кожен процент знижки на сировину чи кредит.
По мірі того як "Атлант" та його працівники (середній клас) обростали активами, вони все більше починали задумуватись над комфортом, екологією і т.п.
Коли ти бідний ти не думаєш про здорову їжу, здоровя та фізичні вправи. Коли ти стаєш заможний - парадигма змінюється.
В результаті вийшло, що навіть цілі країни вирішили, що вони вже виконали свою домашню роботу і тепер за них цю домашню роботу має виконувати хтось інший (перенесли заводи де дешева робоча сила), а заможні країни залишать за собою право отримувати гроші за виконану роботу і розподіляти ці гроші згідно своїх забаганок.
Все це зіграло злий жарт за який тепер весь світ буде розплачуватись. Адже якщо хтось навчився чудово робити щось для когось, то рано чи пізно постане питання: А чому я сам не можу отримувати гроші за те що сам же і зробив. (Ми зараз тут)
Зараз почнеться великий період міряння "причандалами" та встановлення нового світового порядку. Світ скотиться в глобальну рецесію. На її фоні в багатьох країнах до влади прийдуть популісти які будуть казати, що війни не буде і підемо на шашлики (с) або я зупиню війну за 24 години після інавгурації (с).
Ці популісти ще більше закрутять спіраль рецесії і світ дедалі більше буде поляризуватись.
Як вам такий прогноз? Утопічний? Можливо, але історія циклічна. Бульбашка доткомів (привіт Тесла та Nvidia) Іпотечна криза в США (привіт китайським будівельникам), Ковід (думаєте подібного більше не буде?), Інфляція (подивіться на ціну золота), Демографічна криза (навіть Китай має колосальні проблеми із цим), Президенти популісти (тут навіть перелічувати лінь), Соціальні мережі (які дали можливість ідіотам гуртуватись в групи, а це страшна сила), Зміни клімату (Глобальне потепління) і т. і т. п.
Як Реаліст, не вірю у переконання що "От колись заживемо". Так само не вірю у "завтра все пропаде". Всі ці процеси інерційні. І ця інерційність може вимірюватись десятками років.
Я вірю в те, що потрібно жити сьогоднішнім днем і робити в цей день все можливе, щоб завтра було краще. Любити, обіймати, витрачати, заощаджувати, піклуватись про здоров'я - все потрібно робити одночасно і не відкладати на потім. Бо потім може і не настати. Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:14
Нельзя же перенести пенсию на юность 😁
Перечисленное - это не горизонт планирования, а естественные стадии нашего жизненного цикла.
Что же касается остальных горизонтов планирования, а их всегда много, если человек склонен хоть что-то планировать, поднятый вопрос - это вопрос компромисса между разными горизонтами. И тут не может быть универсального рецепта.
Каждый ищет свои компромиссы сам, руководствуясь только собственной глупостью.
Более того, "работа над будущим", при всей неопределенности, для кого-то может давать больше морального комфорта, чем съеденный сегодня пирожок. Почему нет?
Не выработаем мы идеальной для всех стратегии.
Что же касается апокалиптичности ожиданий, Я даже гадать не возьмусь. Особенно возникновение новых эпидемий и нашу на них реакцию.
Асоциальные сети я тоже недолюбливаю, но не в них причина происходящего. Их развитие - следствие возникновения потребности в таких формах общения.
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