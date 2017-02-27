|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:40
centurionus написав:
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям.
мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11777
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 3323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:41
Національний банк України вивчає доцільність запровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні. Наразі готується пілотний проект. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їх замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використати за бажанням.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11777
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 3323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 01 лют, 2025 18:46
Михаил Чабонян предрекает что-то такое
чему быть- того не миновать
Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11777
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 3323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 01 лют, 2025 23:27
prodigy написав: centurionus написав:
Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям.
мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося
Ви праві. З 1997 року порти в операторстві (Трамп наче використав неоднозначне "owned").Хабарі панамцям були щедрі, схоже.
Є ще там [тривожний для US] китайський проЄкт моста над каналом та інші інфраструктурні ппоЄкти.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1783
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лют, 2025 00:48
Investor_K написав:
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?
за такий строк інфляція все знецінить дуже сильно. захистить від неї світовий ринок акцій (не тільки США, а і всього розвинутого світу)
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1719 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:08
prodigy написав:
Михаил Чабонян предрекает что-то такое
чему быть- того не миновать
Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.
На правах недільного офтопу.
Все змінили соціальні мережі...
Раніше, умовний "Атлант" роками розправляв крила будуючи нові заводи, торгуючись за кожен процент знижки на сировину чи кредит.
По мірі того як "Атлант" та його працівники (середній клас) обростали активами, вони все більше починали задумуватись над комфортом, екологією і т.п.
Коли ти бідний ти не думаєш про здорову їжу, здоровя та фізичні вправи. Коли ти стаєш заможний - парадигма змінюється.
В результаті вийшло, що навіть цілі країни вирішили, що вони вже виконали свою домашню роботу і тепер за них цю домашню роботу має виконувати хтось інший (перенесли заводи де дешева робоча сила), а заможні країни залишать за собою право отримувати гроші за виконану роботу і розподіляти ці гроші згідно своїх забаганок.
Все це зіграло злий жарт за який тепер весь світ буде розплачуватись. Адже якщо хтось навчився чудово робити щось для когось, то рано чи пізно постане питання: А чому я сам не можу отримувати гроші за те що сам же і зробив. (Ми зараз тут)
Зараз почнеться великий період міряння "причандалами" та встановлення нового світового порядку. Світ скотиться в глобальну рецесію. На її фоні в багатьох країнах до влади прийдуть популісти які будуть казати, що війни не буде і підемо на шашлики (с) або я зупиню війну за 24 години після інавгурації (с).
Ці популісти ще більше закрутять спіраль рецесії і світ дедалі більше буде поляризуватись.
Як вам такий прогноз? Утопічний? Можливо, але історія циклічна. Бульбашка доткомів (привіт Тесла та Nvidia) Іпотечна криза в США (привіт китайським будівельникам), Ковід (думаєте подібного більше не буде?), Інфляція (подивіться на ціну золота), Демографічна криза (навіть Китай має колосальні проблеми із цим), Президенти популісти (тут навіть перелічувати лінь), Соціальні мережі (які дали можливість ідіотам гуртуватись в групи, а це страшна сила), Зміни клімату (Глобальне потепління) і т. і т. п.
Як Реаліст, не вірю у переконання що "От колись заживемо". Так само не вірю у "завтра все пропаде". Всі ці процеси інерційні. І ця інерційність може вимірюватись десятками років.
Я вірю в те, що потрібно жити сьогоднішнім днем і робити в цей день все можливе, щоб завтра було краще. Любити, обіймати, витрачати, заощаджувати, піклуватись про здоров'я - все потрібно робити одночасно і не відкладати на потім. Бо потім може і не настати. Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 3074 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
1
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:14
Realist написав:
Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.
Нельзя же перенести пенсию на юность 😁
Перечисленное - это не горизонт планирования, а естественные стадии нашего жизненного цикла.
Что же касается остальных горизонтов планирования, а их всегда много, если человек склонен хоть что-то планировать, поднятый вопрос - это вопрос компромисса между разными горизонтами. И тут не может быть универсального рецепта.
Каждый ищет свои компромиссы сам, руководствуясь только собственной глупостью.
Более того, "работа над будущим", при всей неопределенности, для кого-то может давать больше морального комфорта, чем съеденный сегодня пирожок. Почему нет?
Не выработаем мы идеальной для всех стратегии.
Что же касается апокалиптичности ожиданий, Я даже гадать не возьмусь. Особенно возникновение новых эпидемий и нашу на них реакцию.
Асоциальные сети я тоже недолюбливаю, но не в них причина происходящего. Их развитие - следствие возникновения потребности в таких формах общения.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7733
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6406 раз.
- Подякували: 21397 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:23
Сибарит написав:
Не выработаем мы идеальной для всех стратегии.
Навіть і не намагаюсь. У кожного своє бачення як йому жити. Це надто глибоке філософське питання. Просто висловив власну, суб'єктивну точку зору.
Також хотів підсвітити, що так як було раніше - вже не буде. Тобто повна невідомість в майбутньому, а людська психіка (як ми знаємо) невідомого боїться та захищається.
І якщо українці до цієї невідомості готові бо із неї і не виходили (Розпад союзу, важкі 90, Помаранчева революція, криза 2008, Президент бандюк, Революція Гідності, Війна, Президент комік, Війна (повномасштабна), то багато заможних країн просто не готові до цього.
Сибарит написав:
Асоциальные сети я тоже недолюбливаю, но не в них причина происходящего. Их развитие - следствие возникновения потребности в таких формах общения.
дозволю собі уточнити. Їх створення - це виникнення потреби
в таких формах спілкування. А розвиток - це чиста боротьба за увагу (гроші).
І як ми знаємо, "бабло дуже часто перемагає добро" (с)
Можливо вже писав раніше. Найбільше зло в соцмережах вбачаю в тому, що вони дозволяють дуже легко достукатись до дурнів та отримати від них зворотній зв'язок а також та маніпулювати ними. Недавні вибори в Румунії тому підтвердження.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 3074 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
1
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:41
Realist написав: prodigy написав:
Михаил Чабонян предрекает что-то такое
чему быть- того не миновать
Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.
На правах недільного офтопу.
Все змінили соціальні мережі...
Раніше, умовний "Атлант" роками розправляв крила будуючи нові заводи, торгуючись за кожен процент знижки на сировину чи кредит.
По мірі того як "Атлант" та його працівники (середній клас) обростали активами, вони все більше починали задумуватись над комфортом, екологією і т.п.
Коли ти бідний ти не думаєш про здорову їжу, здоровя та фізичні вправи. Коли ти стаєш заможний - парадигма змінюється.
В результаті вийшло, що навіть цілі країни вирішили, що вони вже виконали свою домашню роботу і тепер за них цю домашню роботу має виконувати хтось інший (перенесли заводи де дешева робоча сила), а заможні країни залишать за собою право отримувати гроші за виконану роботу і розподіляти ці гроші згідно своїх забаганок.
Все це зіграло злий жарт за який тепер весь світ буде розплачуватись. Адже якщо хтось навчився чудово робити щось для когось, то рано чи пізно постане питання: А чому я сам не можу отримувати гроші за те що сам же і зробив. (Ми зараз тут)
Зараз почнеться великий період міряння "причандалами" та встановлення нового світового порядку. Світ скотиться в глобальну рецесію. На її фоні в багатьох країнах до влади прийдуть популісти які будуть казати, що війни не буде і підемо на шашлики (с) або я зупиню війну за 24 години після інавгурації (с).
Ці популісти ще більше закрутять спіраль рецесії і світ дедалі більше буде поляризуватись.
Як вам такий прогноз? Утопічний? Можливо, але історія циклічна. Бульбашка доткомів (привіт Тесла та Nvidia) Іпотечна криза в США (привіт китайським будівельникам), Ковід (думаєте подібного більше не буде?), Інфляція (подивіться на ціну золота), Демографічна криза (навіть Китай має колосальні проблеми із цим), Президенти популісти (тут навіть перелічувати лінь), Соціальні мережі (які дали можливість ідіотам гуртуватись в групи, а це страшна сила), Зміни клімату (Глобальне потепління) і т. і т. п.
Як Реаліст, не вірю у переконання що "От колись заживемо". Так само не вірю у "завтра все пропаде". Всі ці процеси інерційні. І ця інерційність може вимірюватись десятками років.
Я вірю в те, що потрібно жити сьогоднішнім днем і робити в цей день все можливе, щоб завтра було краще. Любити, обіймати, витрачати, заощаджувати, піклуватись про здоров'я - все потрібно робити одночасно і не відкладати на потім. Бо потім може і не настати. Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.
Я намагаюся планувати на найближчі 50 років. Які перспективи комерційноі нерухомості через 50 років? Для якого саме бізнесу вона буде затребувана?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10143
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:56
Investor_K написав: барабашов написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фРанку з точки зору 50 річного горизонту?
Скільки вам років? 5 чі сім?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3668
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35335
|37376603
|
|
|2078
|13379528
|
|
|7978
|23281857
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|