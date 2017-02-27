RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11804118051180611807

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 94
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
28%
26
42,50-43,00
30%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям.

мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося
prodigy
 
Повідомлень: 11777
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3278 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:41

Національний банк України вивчає доцільність запровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні. Наразі готується пілотний проект. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їх замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використати за бажанням.
prodigy
 
Повідомлень: 11777
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3278 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:46

Куна биржа все

Михаил Чабонян предрекает что-то такое :mrgreen:
чему быть- того не миновать

Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.
prodigy
 
Повідомлень: 11777
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3278 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:27

  prodigy написав:
  centurionus написав:Кілька портів Панами на виходах з каналу продали китайцям.

мабуть заключили контракт на операторство(це різні речи)
один з найбільших портів України Чорноморськ у 2020-21 намагались здати в операторство китайцям (мабуть взятка була мала), не сталося

Ви праві. З 1997 року порти в операторстві (Трамп наче використав неоднозначне "owned").Хабарі панамцям були щедрі, схоже.
Є ще там [тривожний для US] китайський проЄкт моста над каналом та інші інфраструктурні ппоЄкти.
centurionus
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 07.10.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?

за такий строк інфляція все знецінить дуже сильно. захистить від неї світовий ринок акцій (не тільки США, а і всього розвинутого світу)
foxluck
 
Повідомлень: 538
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:08

  prodigy написав:Михаил Чабонян предрекает что-то такое :mrgreen:
чему быть- того не миновать

Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.

На правах недільного офтопу.

Все змінили соціальні мережі...
Раніше, умовний "Атлант" роками розправляв крила будуючи нові заводи, торгуючись за кожен процент знижки на сировину чи кредит.
По мірі того як "Атлант" та його працівники (середній клас) обростали активами, вони все більше починали задумуватись над комфортом, екологією і т.п.
Коли ти бідний ти не думаєш про здорову їжу, здоровя та фізичні вправи. Коли ти стаєш заможний - парадигма змінюється.
В результаті вийшло, що навіть цілі країни вирішили, що вони вже виконали свою домашню роботу і тепер за них цю домашню роботу має виконувати хтось інший (перенесли заводи де дешева робоча сила), а заможні країни залишать за собою право отримувати гроші за виконану роботу і розподіляти ці гроші згідно своїх забаганок.

Все це зіграло злий жарт за який тепер весь світ буде розплачуватись. Адже якщо хтось навчився чудово робити щось для когось, то рано чи пізно постане питання: А чому я сам не можу отримувати гроші за те що сам же і зробив. (Ми зараз тут)

Зараз почнеться великий період міряння "причандалами" та встановлення нового світового порядку. Світ скотиться в глобальну рецесію. На її фоні в багатьох країнах до влади прийдуть популісти які будуть казати, що війни не буде і підемо на шашлики (с) або я зупиню війну за 24 години після інавгурації (с).

Ці популісти ще більше закрутять спіраль рецесії і світ дедалі більше буде поляризуватись.
Як вам такий прогноз? Утопічний? Можливо, але історія циклічна. Бульбашка доткомів (привіт Тесла та Nvidia) Іпотечна криза в США (привіт китайським будівельникам), Ковід (думаєте подібного більше не буде?), Інфляція (подивіться на ціну золота), Демографічна криза (навіть Китай має колосальні проблеми із цим), Президенти популісти (тут навіть перелічувати лінь), Соціальні мережі (які дали можливість ідіотам гуртуватись в групи, а це страшна сила), Зміни клімату (Глобальне потепління) і т. і т. п.

Як Реаліст, не вірю у переконання що "От колись заживемо". Так само не вірю у "завтра все пропаде". Всі ці процеси інерційні. І ця інерційність може вимірюватись десятками років.
Я вірю в те, що потрібно жити сьогоднішнім днем і робити в цей день все можливе, щоб завтра було краще. Любити, обіймати, витрачати, заощаджувати, піклуватись про здоров'я - все потрібно робити одночасно і не відкладати на потім. Бо потім може і не настати. Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.
Realist
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3074 раз.
Подякували: 2209 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:14

  Realist написав:Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.

Нельзя же перенести пенсию на юность 😁
Перечисленное - это не горизонт планирования, а естественные стадии нашего жизненного цикла.
Что же касается остальных горизонтов планирования, а их всегда много, если человек склонен хоть что-то планировать, поднятый вопрос - это вопрос компромисса между разными горизонтами. И тут не может быть универсального рецепта.
Каждый ищет свои компромиссы сам, руководствуясь только собственной глупостью.
Более того, "работа над будущим", при всей неопределенности, для кого-то может давать больше морального комфорта, чем съеденный сегодня пирожок. Почему нет?
Не выработаем мы идеальной для всех стратегии.

Что же касается апокалиптичности ожиданий, Я даже гадать не возьмусь. Особенно возникновение новых эпидемий и нашу на них реакцию.

Асоциальные сети я тоже недолюбливаю, но не в них причина происходящего. Их развитие - следствие возникновения потребности в таких формах общения.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7733
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6406 раз.
Подякували: 21397 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:23

  Сибарит написав:Не выработаем мы идеальной для всех стратегии.

Навіть і не намагаюсь. У кожного своє бачення як йому жити. Це надто глибоке філософське питання. Просто висловив власну, суб'єктивну точку зору.

Також хотів підсвітити, що так як було раніше - вже не буде. Тобто повна невідомість в майбутньому, а людська психіка (як ми знаємо) невідомого боїться та захищається.
І якщо українці до цієї невідомості готові бо із неї і не виходили (Розпад союзу, важкі 90, Помаранчева революція, криза 2008, Президент бандюк, Революція Гідності, Війна, Президент комік, Війна (повномасштабна), то багато заможних країн просто не готові до цього.

  Сибарит написав:Асоциальные сети я тоже недолюбливаю, но не в них причина происходящего. Их развитие - следствие возникновения потребности в таких формах общения.

дозволю собі уточнити. Їх створення - це виникнення потреби в таких формах спілкування. А розвиток - це чиста боротьба за увагу (гроші). І як ми знаємо, "бабло дуже часто перемагає добро" (с)

Можливо вже писав раніше. Найбільше зло в соцмережах вбачаю в тому, що вони дозволяють дуже легко достукатись до дурнів та отримати від них зворотній зв'язок а також та маніпулювати ними. Недавні вибори в Румунії тому підтвердження.
Realist
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3074 раз.
Подякували: 2209 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:41

  Realist написав:
  prodigy написав:Михаил Чабонян предрекает что-то такое :mrgreen:
чему быть- того не миновать

Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.

На правах недільного офтопу.

Все змінили соціальні мережі...
Раніше, умовний "Атлант" роками розправляв крила будуючи нові заводи, торгуючись за кожен процент знижки на сировину чи кредит.
По мірі того як "Атлант" та його працівники (середній клас) обростали активами, вони все більше починали задумуватись над комфортом, екологією і т.п.
Коли ти бідний ти не думаєш про здорову їжу, здоровя та фізичні вправи. Коли ти стаєш заможний - парадигма змінюється.
В результаті вийшло, що навіть цілі країни вирішили, що вони вже виконали свою домашню роботу і тепер за них цю домашню роботу має виконувати хтось інший (перенесли заводи де дешева робоча сила), а заможні країни залишать за собою право отримувати гроші за виконану роботу і розподіляти ці гроші згідно своїх забаганок.

Все це зіграло злий жарт за який тепер весь світ буде розплачуватись. Адже якщо хтось навчився чудово робити щось для когось, то рано чи пізно постане питання: А чому я сам не можу отримувати гроші за те що сам же і зробив. (Ми зараз тут)

Зараз почнеться великий період міряння "причандалами" та встановлення нового світового порядку. Світ скотиться в глобальну рецесію. На її фоні в багатьох країнах до влади прийдуть популісти які будуть казати, що війни не буде і підемо на шашлики (с) або я зупиню війну за 24 години після інавгурації (с).

Ці популісти ще більше закрутять спіраль рецесії і світ дедалі більше буде поляризуватись.
Як вам такий прогноз? Утопічний? Можливо, але історія циклічна. Бульбашка доткомів (привіт Тесла та Nvidia) Іпотечна криза в США (привіт китайським будівельникам), Ковід (думаєте подібного більше не буде?), Інфляція (подивіться на ціну золота), Демографічна криза (навіть Китай має колосальні проблеми із цим), Президенти популісти (тут навіть перелічувати лінь), Соціальні мережі (які дали можливість ідіотам гуртуватись в групи, а це страшна сила), Зміни клімату (Глобальне потепління) і т. і т. п.

Як Реаліст, не вірю у переконання що "От колись заживемо". Так само не вірю у "завтра все пропаде". Всі ці процеси інерційні. І ця інерційність може вимірюватись десятками років.
Я вірю в те, що потрібно жити сьогоднішнім днем і робити в цей день все можливе, щоб завтра було краще. Любити, обіймати, витрачати, заощаджувати, піклуватись про здоров'я - все потрібно робити одночасно і не відкладати на потім. Бо потім може і не настати. Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.

Я намагаюся планувати на найближчі 50 років. Які перспективи комерційноі нерухомості через 50 років? Для якого саме бізнесу вона буде затребувана?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:56

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....

Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фРанку з точки зору 50 річного горизонту?

Скільки вам років? 5 чі сім?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 23.05.14
Подякував: 610 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11804118051180611807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3532, 3533, 3534
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35335 37376603
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2025 10:25
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13379528
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23281857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.