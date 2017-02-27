Додано: Нед 02 лют, 2025 11:08

prodigy написав: Михаил Чабонян предрекает что-то такое

чему быть- того не миновать



Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока. Михаил Чабонян предрекает что-то такоечему быть- того не миновать

На правах недільного офтопу.Все змінили соціальні мережі...Раніше, умовний "Атлант" роками розправляв крила будуючи нові заводи, торгуючись за кожен процент знижки на сировину чи кредит.По мірі того як "Атлант" та його працівники (середній клас) обростали активами, вони все більше починали задумуватись над комфортом, екологією і т.п.Коли ти бідний ти не думаєш про здорову їжу, здоровя та фізичні вправи. Коли ти стаєш заможний - парадигма змінюється.В результаті вийшло, що навіть цілі країни вирішили, що вони вже виконали свою домашню роботу і тепер за них цю домашню роботу має виконувати хтось інший (перенесли заводи де дешева робоча сила), а заможні країни залишать за собою право отримувати гроші за виконану роботу і розподіляти ці гроші згідно своїх забаганок.Все це зіграло злий жарт за який тепер весь світ буде розплачуватись. Адже якщо хтось навчився чудово робити щось для когось, то рано чи пізно постане питання: А чому я сам не можу отримувати гроші за те що сам же і зробив. (Ми зараз тут)Зараз почнеться великий період міряння "причандалами" та встановлення нового світового порядку. Світ скотиться в глобальну рецесію. На її фоні в багатьох країнах до влади прийдуть популісти які будуть казати, що війни не буде і підемо на шашлики (с) або я зупиню війну за 24 години після інавгурації (с).Ці популісти ще більше закрутять спіраль рецесії і світ дедалі більше буде поляризуватись.Як вам такий прогноз? Утопічний? Можливо, але історія циклічна. Бульбашка доткомів (привіт Тесла та Nvidia) Іпотечна криза в США (привіт китайським будівельникам), Ковід (думаєте подібного більше не буде?), Інфляція (подивіться на ціну золота), Демографічна криза (навіть Китай має колосальні проблеми із цим), Президенти популісти (тут навіть перелічувати лінь), Соціальні мережі (які дали можливість ідіотам гуртуватись в групи, а це страшна сила), Зміни клімату (Глобальне потепління) і т. і т. п.Як Реаліст, не вірю у переконання що "От колись заживемо". Так само не вірю у "завтра все пропаде". Всі ці процеси інерційні. І ця інерційність може вимірюватись десятками років.Я вірю в те, що потрібно жити сьогоднішнім днем і робити в цей день все можливе, щоб завтра було краще. Любити, обіймати, витрачати, заощаджувати, піклуватись про здоров'я - все потрібно робити одночасно і не відкладати на потім. Бо потім може і не настати. Горизонт планування змістився із періоду Юність (освіта) зрілість (кар'єра) старість (пенсія) до періодів 1-3-5 і максимум 10 років.