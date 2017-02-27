SAndriy1 написав:Реаліст, при всій повазі, ви трохи не так зрозуміли посил! Чобанян, власник української криптобіржі KUNA тривалий час обманював людей, крав їхні гроші. У мене є двоє знайомих, які мали кошти на цій біржі та втратили їх ("ваші монети пропали, бо ми більше не підтримуємо мережу ***. Більше нічим допомогти не можемо!") Зараз коли ідуть кримінальні провадження і Чобанян зрозумів, що більше не зможе ошукувати українців і не тільки їх, він каже про зміну парадігми - мабуть на колцентри перейде))) Єдине незвичне з його посту - при чому тут Давос?!
Я реагував виключно на фразу виділену жирним. Бо схиляюсь до того, що вона резонна.
Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.
Стосовно криптобіржі та її засновника (чи хто він там), нічого не знаю і мене це абсолютно не цікавить. Давно маю власну суб'єктивну точку зору на будь-які питання по крипті. Розглядаю будь-які інвестиції в крипту як свого роду тоталізатор. Із усіма витікаючими із цього наслідками. (залежність та ризики). Колись було модно грати (торгувати) на форексі (всі сайти були в рекламі торгів на Форекс). Тепер всі в крипті. Суть не змінюється. Заробляють на цьому в основному посередники. Так само як в часи золотої лихоманки заробляли продавці лопат та кирок, так само як в покері заробляє казино на рейку, так само як в тоталізаторі заробляє контора на яка подію дає коефіцієнт 1,85 (якщо поставиш 100 - то виграєш лише 85, але якщо програєш - то всі 100). так само як на форексі заробляють брокери так само як в крипті заробляють біржі Всюди мета одна і та ж - МАКСИМАЛЬНА кількість транзакцій! А хто заробить, а хто втратить - питання другорядне.
В Мексиці текіли накопичилось нереалізована чимало - якийсь час можуть не горювати. А взагалі то хотілося би щоб приєднував 51 штатом іншу територію, але з нами навіть у спільні організації типа нати не хочуть погодитись.
kombinator написав:Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?
Показує та підтверджує послідовність своїх дій.
Курс що на початку січня, що тепер - є повністю рукотворний. Тобто НБУ не приховує, що який курс він захоче - такий курс і буде. Але при тому НБУ каже - ось наша стратегія і поки у нас є резерви ми будемо діяти згідно цієї стратегії. І НБУ цю стратегію всім постійно озвучує. А далі в дію вступає попит на валюту. В січні він був суттєвий. Он, навіть банки відчували дефіцит "паперу". А зараз ми вийшли (чи майже вийшли) на ті ж рубежі із яких починали.
Ну, я б не сказав, що повністю рукотворний. Є об'єктивні процеси, що зумовлюють аналогічну картину в грудні-січні кожного воєнного року. Наприклад, т.з. зливні бюджетні гривні грудня зумовлюють щоноворічний всплеск курсу. Дуже вигідно цим користуватися, зливаючи лантухи синього в цей період замість походу до лазні. Чим не нова традиція?