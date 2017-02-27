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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11805118061180711808

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 96
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
8%
8
42,00-42,50
27%
26
42,50-43,00
29%
28
43,00-43,50
17%
16
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:39

  SAndriy1 написав:Реаліст, при всій повазі, ви трохи не так зрозуміли посил!
Чобанян, власник української криптобіржі KUNA тривалий час обманював людей, крав їхні гроші. У мене є двоє знайомих, які мали кошти на цій біржі та втратили їх ("ваші монети пропали, бо ми більше не підтримуємо мережу ***. Більше нічим допомогти не можемо!")
Зараз коли ідуть кримінальні провадження і Чобанян зрозумів, що більше не зможе ошукувати українців і не тільки їх, він каже про зміну парадігми - мабуть на колцентри перейде)))
Єдине незвичне з його посту - при чому тут Давос?! :mrgreen:


Я реагував виключно на фразу виділену жирним. Бо схиляюсь до того, що вона резонна.
Этот Давос, судя по всему, был последним в существующей парадигме мира, и нас ждут колоссальные изменения во всём. Этим изменениям я хочу посвятить своё время и внимание уже в роли игрока.

Стосовно криптобіржі та її засновника (чи хто він там), нічого не знаю і мене це абсолютно не цікавить. Давно маю власну суб'єктивну точку зору на будь-які питання по крипті.
Розглядаю будь-які інвестиції в крипту як свого роду тоталізатор. Із усіма витікаючими із цього наслідками. (залежність та ризики).
Колись було модно грати (торгувати) на форексі (всі сайти були в рекламі торгів на Форекс). Тепер всі в крипті.
Суть не змінюється. Заробляють на цьому в основному посередники.
Так само як в часи золотої лихоманки заробляли продавці лопат та кирок,
так само як в покері заробляє казино на рейку,
так само як в тоталізаторі заробляє контора на яка подію дає коефіцієнт 1,85 (якщо поставиш 100 - то виграєш лише 85, але якщо програєш - то всі 100).
так само як на форексі заробляють брокери
так само як в крипті заробляють біржі
Всюди мета одна і та ж - МАКСИМАЛЬНА кількість транзакцій! А хто заробить, а хто втратить - питання другорядне.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Продублюю тут також
Ну що, з завтрашнього дня буде обвал економіки Канади/Мексики і в меншому ступені Китаю?
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7203994/
Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита на їх товари.

Представники Білого дому оголосили, що президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади і 10% мита на товари з Китаю.


Мексиці кабзда якщо подивитись сюди https://tradingeconomics.com/mexico/exports-by-country 84% експорту йде в США.

Канаді теж кабзда https://tradingeconomics.com/canada/exports-by-country

Китай https://tradingeconomics.com/china/exports-by-country 15% експорту в США всього.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Мексиці...

В Мексиці текіли накопичилось нереалізована чимало - якийсь час можуть не горювати.
А взагалі то хотілося би щоб приєднував 51 штатом іншу територію, але з нами навіть у спільні організації типа нати не хочуть погодитись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:40

  BIGor написав:Представники Білого дому оголосили, що [b]президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади

ДБЛ БЛД
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:17

Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:33

  Realist написав:
  kombinator написав:Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?

Показує та підтверджує послідовність своїх дій.

Курс що на початку січня, що тепер - є повністю рукотворний.
Тобто НБУ не приховує, що який курс він захоче - такий курс і буде.
Але при тому НБУ каже - ось наша стратегія і поки у нас є резерви ми будемо діяти згідно цієї стратегії. І НБУ цю стратегію всім постійно озвучує.
А далі в дію вступає попит на валюту. В січні він був суттєвий. Он, навіть банки відчували дефіцит "паперу". А зараз ми вийшли (чи майже вийшли) на ті ж рубежі із яких починали.
Ну, я б не сказав, що повністю рукотворний. Є об'єктивні процеси, що зумовлюють аналогічну картину в грудні-січні кожного воєнного року. Наприклад, т.з. зливні бюджетні гривні грудня зумовлюють щоноворічний всплеск курсу. Дуже вигідно цим користуватися, зливаючи лантухи синього в цей період замість походу до лазні. Чим не нова традиція?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:20

  Visky написав:Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
Фінмон?!
asti
 
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