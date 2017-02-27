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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11805118061180711808

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:40

  BIGor написав:Представники Білого дому оголосили, що [b]президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади

ДБЛ БЛД
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:17

Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:33

  Realist написав:
  kombinator написав:Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?

Показує та підтверджує послідовність своїх дій.

Курс що на початку січня, що тепер - є повністю рукотворний.
Тобто НБУ не приховує, що який курс він захоче - такий курс і буде.
Але при тому НБУ каже - ось наша стратегія і поки у нас є резерви ми будемо діяти згідно цієї стратегії. І НБУ цю стратегію всім постійно озвучує.
А далі в дію вступає попит на валюту. В січні він був суттєвий. Он, навіть банки відчували дефіцит "паперу". А зараз ми вийшли (чи майже вийшли) на ті ж рубежі із яких починали.
Ну, я б не сказав, що повністю рукотворний. Є об'єктивні процеси, що зумовлюють аналогічну картину в грудні-січні кожного воєнного року. Наприклад, т.з. зливні бюджетні гривні грудня зумовлюють щоноворічний всплеск курсу. Дуже вигідно цим користуватися, зливаючи лантухи синього в цей період замість походу до лазні. Чим не нова традиція?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:20

  Visky написав:Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
Фінмон?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:08

Прогноз курсу валют на початок лютого

Ірина_
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