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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2025 20:40
BIGor написав:
Представники Білого дому оголосили, що [b]президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади
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Додано: Пон 03 лют, 2025 03:17
Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 03:33
Realist написав: kombinator написав:
Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?
Показує та підтверджує послідовність своїх дій.
Курс що на початку січня, що тепер - є повністю рукотворний.
Тобто НБУ не приховує, що який курс він захоче - такий курс і буде.
Але при тому НБУ каже - ось наша стратегія і поки у нас є резерви ми будемо діяти згідно цієї стратегії. І НБУ цю стратегію всім постійно озвучує.
А далі в дію вступає попит на валюту. В січні він був суттєвий. Он, навіть банки відчували дефіцит "паперу". А зараз ми вийшли (чи майже вийшли) на ті ж рубежі із яких починали.
Ну, я б не сказав, що повністю рукотворний. Є об'єктивні процеси, що зумовлюють аналогічну картину в грудні-січні кожного воєнного року. Наприклад, т.з. зливні бюджетні гривні грудня зумовлюють щоноворічний всплеск курсу. Дуже вигідно цим користуватися, зливаючи лантухи синього в цей період замість походу до лазні. Чим не нова традиція?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:20
Visky написав:
Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:08
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