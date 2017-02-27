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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11805118061180711808

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 9
41,00-41,50
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46,50-47,00
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Більше 47,00
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:40

  BIGor написав:Представники Білого дому оголосили, що [b]президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади

ДБЛ БЛД
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:17

Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:33

  Realist написав:
  kombinator написав:Є ідеї що то НБУ робить з курсом грн?

Показує та підтверджує послідовність своїх дій.

Курс що на початку січня, що тепер - є повністю рукотворний.
Тобто НБУ не приховує, що який курс він захоче - такий курс і буде.
Але при тому НБУ каже - ось наша стратегія і поки у нас є резерви ми будемо діяти згідно цієї стратегії. І НБУ цю стратегію всім постійно озвучує.
А далі в дію вступає попит на валюту. В січні він був суттєвий. Он, навіть банки відчували дефіцит "паперу". А зараз ми вийшли (чи майже вийшли) на ті ж рубежі із яких починали.
Ну, я б не сказав, що повністю рукотворний. Є об'єктивні процеси, що зумовлюють аналогічну картину в грудні-січні кожного воєнного року. Наприклад, т.з. зливні бюджетні гривні грудня зумовлюють щоноворічний всплеск курсу. Дуже вигідно цим користуватися, зливаючи лантухи синього в цей період замість походу до лазні. Чим не нова традиція?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:20

  Visky написав:Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
Фінмон?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:08

Прогноз курсу валют на початок лютого

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:01

У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці

"Більшість членів КМП вбачають необхідність подальшого посилення процентної політики для забезпечення належної привабливості гривневих активів, утримання інфляційних очікувань під контролем і повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення", – зазначається у повідомленні.

Водночас кілька членів Комітету припустили, що для досягнення цієї мети Нацбанку доведеться не тільки підвищувати облікову ставку, але й, можливо, змінити параметри операційного дизайну процентної політики для посилення конкуренції банків за строкові вклади населення у гривні.

Загалом рішення про підвищення облікової ставки з 13,5% до 14,5% на засіданні 22 січня підтримали 7 із 11 членів Комітету з монетарної політики.

"Ці учасники дискусії підкреслили, що за поточних умов для підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем та розвороту інфляційного тренду на траєкторію сталого зниження до цілі відчутне посилення процентної політики є необхідним", – наголошується у повідомленні.

Водночас один із членів Комітету зауважив, в окремих великих банках реальні ставки за депозитами за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору вже перейшли у від’ємну площину, а в деяких – коливаються близько нуля. Наслідком цього є певне сповільнення темпів приросту строкових гривневих депозитів та переорієнтація частини заощаджень на валютні активи та споживання, тому посилення процентної політики сприятиме збереженню інтересу до гривневих активів і підтриманню стійкості валютного ринку.

Ще троє членів Комітету висловилися за помірніше підвищення облікової ставки – до 14%, а один із його членів навпаки пропонував підвищити ставку одразу до 15% річних.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 04:46

jump Прогнозую наступне підвищення на 1 - 1,5 %, остання цифра найвірогідніша
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 04:47

  asti написав:
  Visky написав:Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?
Фінмон?!
До розриву не дійшло.
До речі, Ви ж мабуть вивчали це питання коли виводили, чи тарифи Вас цікавили найменше?
Visky
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