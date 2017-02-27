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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11808118091181011811

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.9 5 34
41,00-41,50
9%
3
41,50-42,00
12%
4
42,00-42,50
32%
11
42,50-43,00
32%
11
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
3%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 17:40

  Realist написав:
  kombinator написав:На вересень 2024 мав пропорцію заощаджень 70% гривня, 30% доллар. Докупав долари на вільну гривню починаючи з жовтня, поки не вийшов на 20% грн \ 80% доллар. Коли курс в грудні підскочив, вирішив що залишок гривні краще закинути на депозит на 3 міс, щоб відбити те зростання курсу, і в березні коли закінчаться депозити по строку - вже закупити доллар. А тепер виходить що я не те що відбив 3% за 3 міс, але ще й можливо заробив. Бо курс вже нижче ніж був коли я депозити відкривав. Якщо так протримається ще трохи то буде +5% в долларі за 3 міс. Просто пощастило.
Сумма не супер велика, але все одно зайві +1к моє его гріють

Це не пощастило. Це така задумка у НБУ, щоб подібні історії як ваша кожен раз спонукали всіх задуматись.
"А можливо все ж таки НЕ треба НА ВСІ купувати ці долари а прилаштувати трішки гривні десь на депозит чи в ОВДП"
Якщо б не було таких качелей із відкатами, а був би прогнозований прямолінійний девал, то система пішли б в штопор та саморозігрів. Зростання курсу - Зростання інфляції - Ще більше зростання курсу.

це лише за умови, що девал вище за відсотки. а якщо ні, то з чого постійно купувати долар й за рахунок чого штопор? я гадаю причина укріплення інша...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 19:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:це лише за умови, що девал вище за відсотки. а якщо ні, то з чого постійно купувати долар й за рахунок чого штопор? я гадаю причина укріплення інша...

У мене думки дві з цього приводу:
1. НБУ для своїх курс приспустив тимчасово, щоб дати своїм заробити. І як тільки ті кому потрібно відкупляться - курс повернуть на русло девальвації +\- 10% на рік, тобто десь 42.50-42.80 вже в березні.
2. НБУ таким чином бореться з інфляцією разом із підвищенням ставки, і тоді цей відкат з подальшим топтанням на місці навкого 42 триватиме до осені. Принаймі поки стабільно надходить допомога
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 20:15

  kombinator написав:
  Shaman написав:це лише за умови, що девал вище за відсотки. а якщо ні, то з чого постійно купувати долар й за рахунок чого штопор? я гадаю причина укріплення інша...

У мене думки дві з цього приводу:
1. НБУ для своїх курс приспустив тимчасово, щоб дати своїм заробити. І як тільки ті кому потрібно відкупляться - курс повернуть на русло девальвації +\- 10% на рік, тобто десь 42.50-42.80 вже в березні.
2. НБУ таким чином бореться з інфляцією разом із підвищенням ставки, і тоді цей відкат з подальшим топтанням на місці навкого 42 триватиме до осені. Принаймі поки стабільно надходить допомога

А може коріння цього укріплення десь глибше? Он у кацапів дерев'яний теж укріпився. До чого б це?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 05:50

Модераторам

Шановні модератори, довелося вимушено проголосувати за діапазон 41,00-41,50 в прогнозі курсу на 1 бер., оскільки нема нижче. Ви б підкорегували опитувальник нижчими діапазонами, а всі вище 44 прибрали. Ну які 47+ можуть бути? Хоча 1 жартівник проголосував
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 06:53

  Visky написав:Шановні модератори, довелося вимушено проголосувати за діапазон 41,00-41,50 в прогнозі курсу на 1 бер., оскільки нема нижче. Ви б підкорегували опитувальник нижчими діапазонами, а всі вище 44 прибрали. Ну які 47+ можуть бути? Хоча 1 жартівник проголосував

Ще нижній діапазон додати від 5,0 - 8,0 , 8,0 - 23,0 , 23,0 - 29,59 , 29,59 - 36,6 , 36,6 - 37,50 , 37,50 - 41,0. Повинні бути варіанти для мене ( таксиста ) , ІО ( оптиміста ) , Ю61 ( економіста ).
sens
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