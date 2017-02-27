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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 14:18
Миша-клиент написав:
не заметный курсопад сегодня от "райфа":
с самого утра курс что в кассе, что по безналу на счет - одинаковый: 41,54
Тільки ні фінанс ні мінфін про це не здагадуются у своіх табличках - 41.64
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Прораб
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:07
Прикупив собі також сьогодні трохи в додатку райфа. А як можна без комісії їх тепер зняти? одразу в кассі чи треба депозит?
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vossmy
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:32
Visky написав:
Шановні модератори, довелося вимушено проголосувати за діапазон 41,00-41,50 в прогнозі курсу на 1 бер., оскільки нема нижче. Ви б підкорегували опитувальник нижчими діапазонами, а всі вище 44 прибрали. Ну які 47+ можуть бути? Хоча 1 жартівник проголосував
Шановний Visky, на жаль, не зможу відредагувати опитування. Оскільки тоді анулюється голосування.
Обов'язково врахую Ваше побажання на наступний місяць.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:56
vossmy написав:
Прикупив собі також сьогодні трохи в додатку райфа. А як можна без комісії їх тепер зняти? одразу в кассі чи треба депозит?
так ви купили на 50 тис щоб одразу зняти чи на 200 тис на депозит? Навіть якщо перший варіант, все одно мені здається треба через касу/гарячку замовляти на завтра. Одразу в касі може не бути.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:07
vossmy написав:
Прикупив собі також сьогодні трохи в додатку райфа. А як можна без комісії їх тепер зняти? одразу в кассі чи треба депозит?
З поточного рахунку для виплат без комісії, тільки замовляти валюту за 2
дні заздалегідь. Якщо в понеділок замовили, то в середу забирати. Ще є невеликий лайфхак, якщо сума не кругла, як було у мене і дружини минулого місяця, по 1184$, то ми просто в касі докупили по 16$ і зняли по 1200$.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:38
Дякую за підказки
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vossmy
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