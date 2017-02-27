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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11809118101181111812

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 38
41,00-41,50
11%
4
41,50-42,00
18%
7
42,00-42,50
29%
11
42,50-43,00
29%
11
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
3%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 14:18

  Миша-клиент написав:не заметный курсопад сегодня от "райфа":
с самого утра курс что в кассе, что по безналу на счет - одинаковый: 41,54

Тільки ні фінанс ні мінфін про це не здагадуются у своіх табличках - 41.64
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:07

Прикупив собі також сьогодні трохи в додатку райфа. А як можна без комісії їх тепер зняти? одразу в кассі чи треба депозит?
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:32

  Visky написав:Шановні модератори, довелося вимушено проголосувати за діапазон 41,00-41,50 в прогнозі курсу на 1 бер., оскільки нема нижче. Ви б підкорегували опитувальник нижчими діапазонами, а всі вище 44 прибрали. Ну які 47+ можуть бути? Хоча 1 жартівник проголосував

Шановний Visky, на жаль, не зможу відредагувати опитування. Оскільки тоді анулюється голосування.
Обов'язково врахую Ваше побажання на наступний місяць.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:56

  vossmy написав:Прикупив собі також сьогодні трохи в додатку райфа. А як можна без комісії їх тепер зняти? одразу в кассі чи треба депозит?

так ви купили на 50 тис щоб одразу зняти чи на 200 тис на депозит? Навіть якщо перший варіант, все одно мені здається треба через касу/гарячку замовляти на завтра. Одразу в касі може не бути.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:07

  vossmy написав:Прикупив собі також сьогодні трохи в додатку райфа. А як можна без комісії їх тепер зняти? одразу в кассі чи треба депозит?

З поточного рахунку для виплат без комісії, тільки замовляти валюту за 2 дні заздалегідь. Якщо в понеділок замовили, то в середу забирати. Ще є невеликий лайфхак, якщо сума не кругла, як було у мене і дружини минулого місяця, по 1184$, то ми просто в касі докупили по 16$ і зняли по 1200$.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:38

Дякую за підказки
vossmy
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